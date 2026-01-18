Apagón total en la Gomera: la isla sufre una caída de la red eléctrica

Imagen de archivo de la Isla de la Gomera

La isla de La Gomera ha registrado un cero energético este domingo a las 12:13 horas, según ha informado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de X, a lo que ha apostillado que "ya se ha comenzado a restaurar la red eléctrica".

Además, Clavijo ha indicado que, tras lo sucedido, ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y que se está haciendo un seguimiento de la situación.

En la misma línea, desde el Cabildo señalan que se han activado los medios de emergencia y contactos con la compañía Endesa para determinar el origen de esta incidencia y el restablecimiento del servicio.

La Gomera ya sufrió un cero energético en julio de 2023, producido entonces por un incendio en la Central Eléctrica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera. En ese momento, el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por infracción administrativa muy grave.

