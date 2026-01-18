Ahora

A las 12:13 horas

Apagón total en la Gomera: la isla sufre una caída de la red eléctrica

Los detalles El presidente de Canarias ha indicado que el cero energético se ha producido a las 12:13 horas, y que se está haciendo un seguimiento de la situación.

Imagen de archivo de la Isla de la GomeraImagen de archivo de la Isla de la GomeraEuropa Press

La isla de La Gomera ha registrado un cero energético este domingo a las 12:13 horas, según ha informado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de X, a lo que ha apostillado que "ya se ha comenzado a restaurar la red eléctrica".

Además, Clavijo ha indicado que, tras lo sucedido, ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y que se está haciendo un seguimiento de la situación.

En la misma línea, desde el Cabildo señalan que se han activado los medios de emergencia y contactos con la compañía Endesa para determinar el origen de esta incidencia y el restablecimiento del servicio.

La Gomera ya sufrió un cero energético en julio de 2023, producido entonces por un incendio en la Central Eléctrica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera. En ese momento, el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por infracción administrativa muy grave.

