La AP-7 en Martorell (Barcelona) en dirección Tarragona reabrirá un carril este sábado a las 14:00 horas

¿Por qué es importante? Se trata de una reapertura parcial, que se ha podido llevar a cabo tras las inspecciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Transportes. Los otros dos carriles permanecen cerrados por las obras de reparación necesarias.

La autopista AP-7 a la altura de Martorell (Barcelona) en sentido sur reabrirá el carril izquierdo a partir de las 14:00 horas de este sábado, después del corte por seguridad que se produjo tras el derrumbe de un muro de contención de la vía, lo que provocó el choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona), ha informado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.

En declaraciones a los medios este viernes, Lamiel ha explicado que la elección del carril izquierdo se ha hecho después de que técnicos del Ministerio de Transportes evaluaran el estado de la vía y hayan concluido que es "perfectamente seguro". "Se hará una segregación del carril con New Jersey, que es una medida de seguridad interesante para alinear los coches a la izquierda y que ningún coche se vaya a la derecha", ha explicado y ha recogido 'Europa Press'.

Lamiel ha añadido que la hora elegida es para evitar el pico más alto de la operación salida de este fin de semana y que el peaje de la C-32 seguirá siendo gratuito los próximos días para facilitar la movilidad alternativa. Asimismo, ha destacado que esta medida parcial permitirá la circulación segura de los camiones que transportan mercancías peligrosas.

La reapertura se ajustará a las medidas de seguridad de la vía y estará gestionada por el SCT, con el apoyo de la división de Trànsit de los Mossos d'Esquadra. Según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en rueda de prensa se espera que la carretera se abra por completo en dos semanas aproximadamente.

Los dos carriles restantes continuarán cerrados por las reparaciones necesarias a uno de los taludes y a una placa de hormigón.

Desde el Servicio Catalán de Tráfico se continúa recomendando a los conductores utilizar las rutas alternativas según el destino, con el objetivo de balancear el tráfico y minimizar las afectaciones:

C-25: hacia la interior

B-24 / N-340: hacia el Penedès

C-32: por el litoral

C-58 / B-40: conexión con la A-2

A-2 a Martorell y C-15 hacia Vilafranca del Penedès

