Antonio Martín Carrillo, experto ferroviario, tras el accidente en Adamuz: "Estudiaría los cambios de temperatura"

El experto indica que, en estos momentos, no se debe descartar ninguna hipótesis. Además, no cree que el accidente haya estado ocasionado por un fallo humano.

Tras el terrible accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, Córdoba, se están barajando numerosas hipótesis sobre la causa que habría ocasionado el descarrilamiento del tren Iryo, entre ellas un posible fallo humano.

César Franco, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros, cree que, aunque "todas las hipótesis están abiertas", no parece que el problema principal pueda estar causado por un fallo humano.

Antonio Martín Carrillo, experto de la Unión Internacional de Ferrocarriles, es de la misma opinión que Franco, y no cree que ni el maquinista del Iryo ni el del Alvia "hayan podido hacer gran cosa".

También se han descartado, en un principio, que el accidente haya estado propiciado por las condiciones meteorológicas. Carrillo indica que, en este caso concreto, "la temperatura puede tener algo que ver" en este tipo de roturas". "Estudiaría los cambios de temperatura, no hay que descartar nada", añade.

Franco indica que no es habitual que se produzcan accidentes en las rectas y que, por ese motivo, "están todas las hipótesis abiertas". "Ahora mismo no se puede descartar nada y terminaremos viendo una secuencia de mala suerte a todos los niveles", añade.

Muchos viajeros, además, manifiestan notar vibraciones mientras viajan en trenes de alta velocidad, algo que, anteriormente, no ocurría. Carrillo expone que "las vibraciones son un efecto del estado del tren y de la vía". "Las vibraciones hablan", añade, pero, como explica ADIF tiene los llamados 'trenes laboratorio' y 'trenes auscultadores' que vigilan todas las líneas de ADIF.

"Esto hace que si se detecta una zona de excesivas vibraciones eso lo conozca la empresa e, inmediatamente, pase una nota a mantenimiento para que se repare", concluye.

