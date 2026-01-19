Amenazas, acoso e insultos a una joven de Bilbao que denunció una agresión sexual: "Ojalá te encuentren colgada"

Los detalles Esta joven vive un infierno desde que se armó de valor y confesó este terrible suceso. "Me tocó un juez que me trató como si fuera la acusada y la agresora. Me sentí totalmente desprotegida, avergonzada de mí misma", cuenta la afectada, cuyo agresor se ha fugado antes del juicio.

Izaro enfrenta una pesadilla tras denunciar a su agresor sexual, recibiendo una avalancha de mensajes de odio en redes sociales. Desde comentarios hirientes hasta amenazas de muerte, sufre un acoso constante que refleja la brutalidad del machismo. Un influencer, que se burla de su situación, alimenta este clima hostil. A raíz de su valentía, más mujeres han denunciado agresiones de hooligans en Bilbao, especialmente del grupo Herri Norte, aunque estos niegan conocer tales actos. En este contexto, se recuerda la importancia del 016, un recurso vital para las víctimas de violencia machista, disponible las 24 horas del día.

"Menuda subnormal", "estás amargada", "ridícula" o "menuda tara tienes" son algunos de los mensajes que Izaro lleva meses recibiendo desde que decidió mostrar su rostro un año después de haber denunciado a un joven por agresión sexual. Sin embargo, en redes sociales su realidad no es ser una víctima, sino "un peligro para esta sociedad".

Esta joven vive un infierno desde que se armó de valor y confesó este terrible suceso. "Me tocó un juez que me trató como si fuera la acusada y la agresora. Me sentí totalmente desprotegida, avergonzada de mí misma", cuenta la afectada, cuyo agresor se ha fugado antes del juicio.

"Al final han dejado a un violador más en la calle y a una mujer más rota", esgrima. A raíz del vídeo en el que denunció lo ocurrido le empezaron a llegar multitud de mensajes, algunos de apoyo y otros demoledores.

A un aficionado de la Real Sociedad no le tembló el pulso en escribir una sarta de barbaridades: "Yo también te violaría. Estás buenísima. Seguro que el que te violó disfrutó de tus tetas y tu coño, guapa. Vasca además. Verás, guapa. Verás otra vez".

Asimismo, Izaro recibe mensajes de odio que le desean la muerte. "Izaro, el regalo más grande que le puedes dar a tus padres es que te encuentren colgada de un bonsái", escriben en sus redes sociales. Y es que ahora no solo es víctima de una violación, sino también de una oleada de agresiones verbales que muestran un auténtico escenario de terror.

Por si no fuera poco, un influencer con más de 100.000 seguidores que se describe a sí mismo como especialista en desmontar "el negocio del feminismo", tampoco se ha quedado corto en sus comentarios. "Yo me he reído de tu violación. Lo digo y lo repito. Me he reído", dijo este hombre, al que siguen jóvenes y que intenta dar algún tipo de ejemplo en sus redes sociales.

Entre otros mensajes, expresó que quería saber "exactamente dónde vive Izaro" y que no son "pobrecitas" las mujeres que "han muerto" -por no decir que han sido asesinadas- sino "los hombres a los que llevan a un nivel de estrés total" y a los que "sacan de sus casillas".

Decenas de mujeres denuncian agresiones de miembros de Herri Norte

Gracias a la publicación de este contenido más mujeres han alzado la voz para denunciar en Bilbao agresiones físicas y sexuales de otros radicales de equipos de fútbol. Unos testimonios que apuntan, sobre todo a los hinchas de Herri Norte, un grupo hooligan del Athletic Club.

Desde Herri Norte han publicado un comunicado asegurando desconocer todos estos casos, ya que no tolerarían "a un agresor" en su círculo. Mientras, Izaro sigue recibiendo diariamente mensajes desgarradores que ponen el foco directamente en el machismo y la inhumanidad.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

