Ahora

Vendido en Madrid, Murcia y Asturias

Alertan de la presencia de una toxina en queso de Cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto

Los detalles Los lotes de quesos en los que se ha encontrado la toxina son los 08125 y 08225 con fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026 de piezas de 2,5 kilos y en el lote 08125 de piezas de 350 gramos.

Imagen del producto afectado.Imagen del producto afectado.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado sobre la presencia de una toxina estafilocócica en quesos que están amparados por la denominación de origen protegida (DOP) Cabrales y que han sido elaborados por Quesería Rojo Prieto.

Según la información disponible por la AESAN, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Murcia, si bien "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", ha indicado este organismo.

En concreto, los lotes de quesos en los que se ha encontrado la toxina son los 08125 y 08225 con fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026 de piezas de 2,5 kilos y en el lote 08125, con la misma horquilla de fecha de caducidad, pero de piezas de 350 gramos.

La AESAN ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos señalados se "abstengan de consumirlos" y, en el caso de haberlo hecho y presenten alguna sintomatología compatible con toxiinfección -náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión-, "acudan a un centro de salud".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El juez procesa a Iñigo Errejón por las supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá
  2. La UCO registra sedes de Acciona, Noran y Erkolan dentro de la investigación del caso Koldo
  3. Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales
  4. Junts vuelve a la carga y pide al Gobierno que convoque elecciones: "No pueden gobernar"
  5. EEUU anuncia una gran operación militar para "expulsar a los narcoterroristas" en plena tensión con Venezuela
  6. El abogado en el caso de los safaris humanos de Sarajevo: "Eran individuos acomodados que jugaban a ser francotiradores"