Aislados e incomunicados: los vecinos de Zarzuela y Villares de Jadraque exigen la reconstrucción del puente que une los municipios

Los detalles Para desplazarse entre localidades, los ciudadanos se ven obligados a dar un rodeo de 50 kilómetros: "Si hay un incendio, ¿cómo nos evacúan? No tenemos medios".

Los habitantes de Zarzuela de Jadraque y Villares de Jadraque, en Guadalajara, enfrentan un desafío diario al tener que recorrer 50 kilómetros para viajar entre sus localidades debido a la destrucción de un puente por lluvias hace seis meses. Este puente era la única conexión directa entre ambos pueblos, y su ausencia ha complicado la vida de los vecinos. A pesar de las protestas y demandas para construir un nuevo puente o reparar el existente, las autoridades no han respondido. La situación es peligrosa, ya que algunos intentan cruzar la carretera cortada, y en caso de emergencia, la evacuación sería complicada. Los pocos habitantes sienten que no reciben atención adecuada, lo que también afecta el comercio local.

Los vecinos de los municipios de Zarzuela de Jadraque y Villares de Jadraque, Guadalajara, se han visto obligados en los últimos meses a dar un rodeo de 50 kilómetros para viajar de localidad a localidad, algo que ha convertido su día a día en una odisea.

El culpable de esta situación fue la lluvia, que hace seis meses se llevó por delante un puente que era la única vía de conexión entre estos pueblos. Por este motivo, para llegar a uno de los municipios, es necesario rodear toda la zona.

Los ciudadanos se han manifestado en diferentes ocasiones y han pedido que se construya un nuevo puente o se arreglen los desperfectos, costes que muchos no querrían asumir.

Pese a las múltiples señalizaciones que indican que la carretera está cortada, muchos intentan pasar, algo que es "muy peligroso" y que podría acabar en tragedia.

"No tenemos medios"

"Si hay un incendio, ¿cómo nos evacúan? No tenemos medios para evacuarnos. La única salida era el puente", asegura uno de los vecinos.

"Somos muy pocos y no nos hacen ni puñetero caso", añade un hombre, que añade que ya no se puede "ni comprar" porque los vendedores ambulantes "tendrían que dar un rodeo de 50 kilómetros", algo que saldría más caro.

Sin embargo, esta situación ha unido a la población que ya se pone de acuerdo para salir y realizar tareas y recados. La comarca entera se ha sumado a sus protestas contra una incomunicación total que ya marca la lucha de la España vaciada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.