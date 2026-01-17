Agresiones sexuales en el mundo del espectáculo: las similitudes entre los casos de Plácido Domingo y Julio Iglesias

El contexto En 2019, el tenor se convirtió en el protagonista de una historia de terror según varias mujeres. Patricia Wulf fue la primera en hacer público el acoso que sufrió por su parte y contó cómo el cantante le acosaba e, incluso, llamaba "rival" a su marido.

Las denuncias de dos mujeres contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales han puesto al cantante en el centro de la polémica. Las mujeres afirman haber vivido situaciones de acoso mientras trabajaban en su mansión en República Dominicana. Este caso recuerda al de Plácido Domingo en 2019, cuando varias mujeres, incluida Patricia Wulf, lo acusaron de acoso sexual. Domingo defendió sus acciones como "galanterías", pero las denuncias señalaron tocamientos sin consentimiento y presiones para encuentros íntimos. Más de veinte mujeres denunciaron al tenor, alegando un patrón de abuso de poder.

La denuncia de dos mujeres que aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte del reconocido cantante Julio Iglesias ha puesto al artista en boca de todos. Ambas desvelaron que vivieron situaciones de acoso cuando trabajaban en la mansión de este en República Dominicana. Pero esta no es la primera vez que un personaje conocido se enfrenta a este tipo de acusaciones. En 2019, Plácido Domingo se convirtió en el protagonista de una historia de terror según varias mujeres.

Patricia Wulf fue la primera mujer en hacer público el acoso que sufrió por parte de Domingo. En un programa de 'Salvados', que se estrenó en 2023, contó cómo el tenor le acosaba e, incluso, llamaba "rival" a su marido.

Por su parte, el cantante defendió que todo eran "galanterías". "Era muy tocón. Siempre te agarraba la mano y la estrechaba. Y te besaba en la mejilla, a veces acercándose más a los labios de lo que querrías", reveló.

En 2019, nueve mujeres del mundo del espectáculo denunciaban el acoso y las agresiones sexuales que, según su testimonio, habrían sufrido por parte del artista español. Una de ellas aseguraba que, después de tres años de acoso constante, cedió.

"Finalmente cedí y me acosté con él. Se me acabaron las excusas. Pensé, 'bueno, supongo que esto es lo que tengo que hacer", confesó esta mujer.

Explicaban que Plácido Domingo las tocaba sin su consentimiento, las forzaba a besarle o les insistía para que acudieran a citas conél. Todo, durante tres décadas, bajo el silencio de la industria y con la impunidad propia de quienes creen que pueden actuar así.

Finalmente, más de una veintena de mujeres terminaron denunciando las prácticas del tenor. "El precio que hay que pagar" era el patrón que se repetía en los testomios de las víctimas, mientras Plácido Domingo hablaba de acusaciones inexactas y de conductas propias de otra época.

Ahora, siete años después, una investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, destapaba que dos mujeres habían vivido un ambiente de control, acoso y terror en las mansiones de Julio Iglesias.

