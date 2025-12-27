Ahora

Finalmente abatido

El aeropuerto de A Coruña cierra por la presencia de un jabalí en la pista: varios vuelos se han visto afectados

¿Qué ha pasado? El animal ha sido localizado, aunque dos vuelos que tenían previsto aterrizar procedentes de Madrid y Milán han tenido que ser desviados. El aeródromo ha permanecido cerrado durante dos horas.

Imagen de archivo de una operaria del aeropuerto de A Coruña dirigiendo un avión hacia la rampa de pasajerosCerrado el aeropuerto de A Coruña por la presencia de un jabalí en la pistaEFE/ Cabalar
El paseo de un jabalí por la pista del aeropuerto de A Coruña ha llevado al cierra del complejo durante dos horas, provocando incidencias en diferentes vuelos, según han explicado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Aunque el jabalí ha sido localizado con celeridad, el proceso de capturarlo ha llevado a que dos vuelos que tenían como destino la ciudad gallega fueran desviados. Uno procedente de Madrid que ha tenido que aterrizar en Santiago y otro que llegaba desde Milán.

Asimismo, han sido paralizados otros dos vuelos, cuyos pasajeros han permanecido embarcados a la espera de que se solventara el incidente y efectuar la salida. Uno de ellos tenía como destino Madrid, y el otro, Barcelona.

Según han avanzado medios locales, se desconoce cómo ha sido posible que el jabalí llegara hasta la pista. Desde las redes del propio aeropuerto informaban de que el animal parecía estar perdido. Finalmente, según ha indicado el propio aeródromo, ha sido abatido.

