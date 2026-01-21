Adif levanta la limitación de velocidad a 160 km/h en la línea Madrid-Barcelona: solo la mantiene a 230 km/h en cuatro puntos

Los detalles Casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud volverá a tener la velocidad máxima permitida, de 300 km/h. Los cuatro puntos serán revisados en la próxima banda de mantenimiento con la previsión de que se puedan también levantar.

Adif ha levantado la limitación temporal de velocidad en el tramo Madrid-Calatayud de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, restableciendo la velocidad máxima de 300 km/h, aunque se mantiene limitada a 230 km/h en cuatro puntos específicos. Esta restricción, impuesta tras un reporte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) sobre baches, fue considerada por el Ministerio de Transportes como un intento de "boicotear la operativa ferroviaria". Adif asegura que las vibraciones no afectan la seguridad, solo el confort. SEMAF había solicitado previamente una reducción de velocidad hasta que la red se adecue para velocidades superiores.

Adif ha levantado a primera hora de este miércoles la limitación temporal de velocidad establecida hace apenas 24 horas en el tramo entre Madrid y Calatayud de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, donde se estableció que los trenes podían circular a un máximo de 160 kilómetros por hora.

Según ha podido confirmar laSexta, tras la revisión de este tramo ha vuelto a quedar restablecida la velocidad máxima permitida de 300 km/h. No obstante, se mantiene en cuatro puntos limitada a 230 km/h, puntos que serán revisados en la próxima banda de mantenimiento (durante la noche) con la previsión de que se puedan también levantar.

Esta limitación se impuso después de que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) reportase baches en un tramo de este trayecto. Precisamente, fuentes del Ministerio de Tranportes aseguran a esta cadena que se trata de un movimiento del sindicato para "boicotear la operativa ferroviaria y aprovechar el momento".

En este sentido, explicaban que como no se puede revisar hasta la noche de este martes en Mantenimiento, se hace temporalmente esa limitación. De hecho, avanzaban que era "muy probable, por no decir casi seguro" que ya este miércoles se volviera "a la normalidad", como ha sucedido.

Enfado en el PP

En las últimas horas, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha mostrado su malestar por la medida, preguntándose "qué tranquilidad puede tener la sociedad española si se toma esta decisión ahora". "Tampoco ayuda que la hayan ocultado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es gravísimo. Explicaciones y decisiones ya", escribe en sus redes sociales.

Consultados por EFE por si la decisión guarda alguna relación con el accidente de Adamuz (Córdoba), las fuentes destacan que este tipo de limitaciones son "habituales", ya que es un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.

El pasado 8 de agosto, el principal sindicato de maquinistas, SEMAF recalcó su preocupación por el estado general de las líneas y solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, una medida que demandaban extender "hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior". Una solicitud a la que Adif respondió subrayando que son vibraciones que puden afectar al comfort de los pasajeros, pero que en ningún momento comprometen la seguridad.

