3 de noviembre de 2017. 'Gran Hermano', el reality de Telecinco, emite su edición número 18. Dentro de la famosa casa de Guadalix de la Sierra, el programa organiza una fiesta para los concursantes, proporcionándoles alcohol para que pasen el rato.

Carlota, una de las concursantes, se empieza a encontrar mal después de beber varios chupitos durante la fiesta y José María, el joven con el que había iniciado una relación dentro del concurso, le acompaña a la habitación "para cuidarla", como él mismo declaró más tarde.

A la mañana siguiente, 'Gran Hermano' informa al resto de la casa de que José María ha sido expulsado por una conducta intolerable y que Carlota debe abandonar el programa. Así, y con el vídeo de lo ocurrido durante la noche, el programa pone los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Pero, ¿qué ocurrió durante la fiesta? ¿Qué captaron las cámaras en el vídeo que el programa entregó a las autoridades? 'El Confidencial' ha logrado hablar con la joven casi dos años después de lo ocurrido.

Esa noche, y según los indicios que observa la jueza que instruye el caso, Carlota sufrió abusos sexuales por parte de José María.

"Tengo lagunas mentales de aquella noche. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. (A la mañana siguiente) Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta", explica la joven al diario.

"Se ve perfectamente que se aprovecha de mí y que estoy inconsciente", explica la joven

Carlota, incapaz de pronunciar el nombre de su presunto agresor, pudo comprobar lo que ocurrió en la habitación cuando la organización del concurso le puso las imágenes grabadas más tarde.

Diez minutos de imágenes: el vídeo que GH captó de esa noche

"Duran casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente. Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que me estaba cuidando", relata la exconcursante de GH.

En las imágenes también se observa cómo la joven intenta parar a José María diciéndole 'no puedo' y haciendo varios gestos de desaprobación. "Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado. Me da exactamente igual que en el Código Penal ponga que una violación es con violencia. Es que incluso se ve cómo se ríe de mí después de hacerlo", añade la joven.

"Es mi cuerpo el que sale ahí. Incluso se ve cómo se ríe de mí después de hacerlo", relata Carlota

En su entrevista exclusiva en 'El Confidencial', Carlota denuncia la falta de protocolo que mostró el programa a la hora de ponerle esas imágenes. "Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... Me pusieron el vídeo sin avisarme de lo que estaba a punto de ver".

Critica además que la organización esperara a la mañana siguiente para emprender acciones. "Decidieron dejarlo no sé cuantísimas horas a mi lado cuando tenían pruebas suficientes como para sacarlo inmediatamente y una vez fuera decidir qué hacer con él".

La joven insiste en que "cada habitación de la casa tenía trampillas por las que el equipo del programa podía entrar de urgencia" y muestra su indignación al ver que nadie acudió en su ayuda.

Cara a cara con su presunto agresor

Tras ver las imágenes Carlota pidió a la organización ver a José María y pedirle explicaciones. "Me dio varias versiones contradictorias. Me dijo que creía que yo estaba despierta y que fue un segundo", apunta la joven.

La explicación que le dio José María: "Me dijo que creía que estaba despierta y que fue un segundo"

Relata que su preocupación en ese momento era saber si había riesgo de estar embarazada. "Volví a la sala en la que él estaba, se lo pregunté y me dijo que no llegó a terminar", añade la exconcursante.

Afirma que toda esta conversación con José María, como sucedió fuera de las instalaciones de la casa, no está grabada.

La joven muestra su indignación con un detalle más: la organización no le puso las imágenes de lo ocurrido al presunto agresor. "Me dijeron que finalmente, a petición mía, se las pusieron".

La jueza ve indicios de un delito de abuso sexual

Ahora, dos años más tarde, la jueza considera que "existen motivos suficientes" para dar por finalizada la instrucción al ver indicios de un delito de abuso sexual. Lo hace tras ver el vídeo que aportó el programa.

Según la magistrada, en esa cinta que nunca llegó a ver la luz pública, Carlota Prado se hallaba tumbada "sin apenas moverse, boca arriba, con los ojos cerrados desde que se metió en la cama", cuando José María López, otro concursante, realizó movimientos bajo el edredón "que aparentemente pudieran consistir en penetraciones".

Además, tal y como recoge 'El Confidencial', la jueza señala que José María incurrió en contradicciones durante su declaración y deja claro que "José María se encontraba en un estado de consciencia cuando ocurrieron los hechos". Ahora, la Fiscalía y las partes pueden acusar y en el juicio se decidirá.

Por su parte, la defensa de José María, que sigue manteniendo su inocencia, pidió que los responsables del programa fueran también investigados por no haber irrumpido en la casa si sospechaban que podía estar cometiéndose un delito.

El programa denunció el caso en la Guardia Civil el sábado 4 de noviembre de 2017 aproximadamente a las 20:00. Ni Zeppelin TV ni Mediaset España han hecho ninguna declaración a 'El Confidencial'.