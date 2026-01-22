Unos 600 maquinistas exigen a Adif un compromiso formal de seguridad por escrito antes de retomar el servicio de Rodalies

¿Por qué es importante? Pese a que se anunciara este jueves que se retomaría el servicio tras el fallecimiento de un maquinista en Gelida, los maquinistas exigen "garantías absolutas" de seguridad antes de volver a su puesto.

El Sindicato de Maquinistas (SEMAF) ha comunicado a Adif que los trabajadores no reanudarán sus funciones en Cataluña hasta que se garantice su seguridad, tras el accidente en Gelida que costó la vida a un maquinista. Unos 600 maquinistas de Rodalies han exigido un compromiso formal de seguridad por escrito. Según el secretario general del sindicato, Diego Martín Fernández, las explicaciones recibidas son insuficientes y no se han ofrecido garantías para retomar el servicio. Además, han recordado que el día del accidente se reportaron varias incidencias que fueron ignoradas.

El Sindicato de Maquinistas (SEMAF) defiende que los trabajadores no piensan subirse a los trenes en Cataluña hasta que no tengan garantías de seguridad. Es lo que han transmitido a Adif en las reuniones que están manteniendo a raíz del trágico accidente en Gelida que acabó con la vida de un maquinista después de que se derrumbara un muro.

Según ha podido saber laSexta, alrededor de 600 maquinistas de Rodalies han exigido a Adif un compromiso formal de seguridad y puesto por escrito antes de retomar sus funciones y así se lo han trasladado en las reuniones que están manteniendo.

De hecho, desde el sindicato afirman que solo han recibido "un párrafo de explicaciones" que es insuficiente acerca de lo ocurrido en Gelida. Y, como ha explicado su secretario general, Diego Martín Fernández, "no se dieron garantías" para que se pudiera retomar el servicio.

"Los que nos jugamos la vida somos los profesionales; si no nos dan unas garantías, preferimos mantener la integridad de los usuarios y los profesionales a trabajar simplemente por prestar servicio", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.

Además, también han recordado a Adif que el día del fallecimiento del maquinista enviaron varias incidencias al gerente de recursos humanos de Rodalies y nadie les hizo caso al respecto.

