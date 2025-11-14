Ahora

Es ilegal

Hasta 400 euros al año por un empadronamiento falso: la práctica habitual de las mafias con migrantes sin papeles

Los detalles Se trata de un fraude, aunque quienes lo cometen no se esconden y juegan con la desesperación de quienes están en una situación de extrema vulnerabilidad.

Empadronamiento falso
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Buscamos en Internet anuncios para empadronarnos falsamente, encontramos decenas y decidimos llamar. Al decir que buscamos empadronamiento para una amiga que es de Honduras y tiene problemas para empadronarse, nos dan todo tipo de detalles: tendrá que decir que vive en una habitación de su casa y estará empadronada allí. Por este falso empadronamiento nos piden mucho dinero: "Son 400 años por un año y se tiene que pagar en efectivo a mi madre", señala una persona por teléfono.

Sin embargo, este es solo un caso de cómo las mafias trafican y especulan con los padrones para migrantes. "Para esas personas que recién llegan o necesitan un empadronamiento para tramitar sus papeles", reza un anuncio de Internet.

Se trata de un fraude, aunque las mafias no se esconden y es ahí donde reside el motivo por el que los migrantes acaban cediendo, "porque la persona arrendadora no le hace un contrato de alquiler o viven en casa de familiares y juegan con la ignorancia y la situación de extrema vulnerabilidad que tienen los extranjeros", señala al respecto Sara Rodríguez Trigo, abogada especialista en extranjería.

En algunos casos, les piden mucho más dinero, como es el caso de Nicolás, a quien, para empadronarse, le llegaron a pedir 700 euros.

Y en otros muchos casos, las mafias los estafan, ya que los migrantes entregan el dinero y nunca reciben el padrón. "Te empadronan un mes y luego ya no apareces empadronado y para hacer los papeles necesitas estarlo", subraya un joven al respecto.

De esta forma, emplean esta práctica habitual, en la que las mafias juegan con la desesperación de quien intenta regularizar su situación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El juez procesa a Iñigo Errejón por las supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá
  2. La UCO registra sedes de Acciona, Noran y Erkolan dentro de la investigación del caso Koldo
  3. Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales
  4. Junts vuelve a la carga y pide al Gobierno que convoque elecciones: "No pueden gobernar"
  5. EEUU anuncia una gran operación militar para "expulsar a los narcoterroristas" en plena tensión con Venezuela
  6. El abogado en el caso de los safaris humanos de Sarajevo: "Eran individuos acomodados que jugaban a ser francotiradores"