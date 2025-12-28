Hasta 153 de los migrantes desalojados en Badalona ya han sido reubicados

¿Por qué es importante? La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha explicado que la voluntad de su departamento es seguir trabajando con otras administraciones y organizaciones. "Dadas las circunstancias, se han activado todas las medidas posibles", ha dicho.

La Generalitat y entidades sociales han realojado a 153 personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona, tras el desalojo por los Mossos d'Esquadra el 17 de diciembre. La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha destacado la colaboración con otras administraciones para ofrecer alojamiento a las personas más vulnerables. Aunque inicialmente el edificio albergaba a 400 personas, muchas lo abandonaron antes del desalojo. Martínez Bravo ha enfatizado la necesidad de medidas estructurales para abordar el sinhogarismo y ha mantenido contactos con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para buscar soluciones conjuntas.

La cifra de personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) que ya han sido realojadas por la Generalitat y entidades sociales asciende este domingo a 153, seis más que este sábado, tras las gestiones hechas la pasada noche.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha explicado en RAC1 que la voluntad de su departamento es seguir trabajando con otras administraciones y entidades sociales para buscar alojamiento a personas desalojadas del instituto que se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Los Mossos d'Esquadra desalojaron el pasado 17 de diciembre el B9, que albergaba a unas 200 personas.

El edificio había llegado a cobijar a unas 400, pero muchas de ellas fueron abandonando el antiguo instituto los días previos a la actuación policial. Según los datos de la Generalitat, la Conselleria de Derechos Sociales y entidades sociales consiguieron realojar el pasado día 23 a 35 personas; el día 24, a otras 20; y entre el día de Navidad y el viernes, a nueve más, que se sumaban a las 83 a las que ya se había ofrecido alojamiento los días previos. La consellera ha explicado que a esas cifra se suman las seis personas que este sábado por la noche fueron realojadas, por lo que el número se eleva ahora a 153 personas.

Martínez Bravo ha recordado que, tras el desalojo del instituto, su departamento hizo un registro de las personas más vulnerables, unas 150 personas. La Conselleria trabaja ahora en la verificación de los datos y situaciones narradas por esas personas para buscarles cobijo. Ahora, ha señalado, se trabaja en "intentar ver quiénes son más vulnerables, quién necesita un acompañamiento, y en ver cómo ayudar al mayor número de personas posible". La consellera ha informado de que algunas de las personas realojadas están en municipios del entorno de Badalona.

"Todas las medidas posibles"

"Dadas las circunstancias, se han activado todas las medidas posibles" y se ha ofrecido plazas "donde se ha podido, algunas fuera" de esa ciudad. "Pero nuestro compromiso es que aquellos que son vecinos de Badalona, puedan volver. Y trabajar con ellos para que, con un buen plan de inclusión, puedan regresar", ha remarcado.

Martínez Bravo ha explicado también que algunas personas no quisieron acogerse a las medidas de realojamiento porque los centros no estaban en Badalona. "El dispositivo era una solución para dar una respuesta a la emergencia. La solución vendrá con una respuesta a un problema estructural", como es el sinhogarismo.

El trabajo de realojamiento, ha apuntado, se realiza junto a entidades sociales y otras administraciones, incluido el Ayuntamiento de Badalona, y ha negado que esas organizaciones hayan estado "solas" para prestar asistencia a las personas que viven bajo un puente en Badalona tras el desalojo del instituto. "Hemos trabajado con ellas", ha subrayado la consellera, quien ha detallado que, en el primer momento del desalojo, tanto su departamento como el de Salud de la Generalitat ya atendieron a personas desocupadas, con algunas derivaciones puntuales para atenciones sanitarias.

"Requiere medidas estructurales"

"El abordaje del sinhogarismo requiere medidas estructurales, no podemos resolverlo en unos días", ha apuntado la consellera, que no descarta que en Nochevieja todavía haya personas durmiendo bajo el puente de Badalona. Y ha añadido: "Haremos todo lo posible, pero es un colectivo móvil. Esto pasa por soluciones estructurales, que también estamos haciendo, pero que no serán inmediatas.

Hay miles de personas sin hogar en Cataluña. Es la cara más cruda de la crisis de la vivienda. Pero, lamentablemente, no habrá soluciones en días". Posible cambio de actitud de Albiol Martínez Bravo ha confirmado que ha mantenido contactos con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a quien le ha pedido que "vuelva a la mesa, que asuma responsabilidades con las personas desalojadas".

"Soy optimista. Veo un cambio de actitud", ha agregado la consellera, quien ha incidido en que Badalona dispone de buenos técnicos "para trabajar juntos en reconducir la situación de los que están en máxima desprotección". Martínez Bravo ha llamado a hacer "una reflexión conjunta" sobre lo ocurrido en Badalona: "Los que incitan discursos de odio, que se lo piensen dos veces antes de incitarlos", ha apostillado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.