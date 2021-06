Mala Rodríguez, una de las cantantes de rap pioneras en España y ganadora de dos Grammy latinos, ha mostrado su enfado después de que haya vuelto a ser preguntada por su relación con la cantante de flamenco, pop y reggaetón, Rosalía, después de que en 2018 asegurara entender que la criticaran por apropiación cultural.

Así lo ha hecho en una entrevista publicada en El País, donde la artista repasa su carrera y presenta su nuevo libro 'Cómo ser Mala', en el que se recogen sus memorias desde la infancia. La cuestión reside en que, durante la conversación, la rapera jerezana detalla algunos de los detalles más profundos de su vida, así como la interpretación que tiene de la música considerada como 'mainstream' o comercial.

Es en este punto donde aparece el nombre de Rosalía. Mala Rodríguez menciona que, cuando estaba empezando en el mundo musical, su tío le decía: "No hagas nunca música que pongan en la radio, por favor te lo pido". Ante esto, la cantante recalca que ella hace rap "sin lucecitas" y que, igualmente, lo ilumina "todo". Y, al hilo de este planteamiento, es preguntada por cuál es su relación con la cantante catalana.

"A ver cómo digo esto… Si no me entusiasma, ¿ya soy una 'hater'? Se pasaron toda la promoción de 'Contigo' hablándome de esa movida", señala Rodríguez. Concretamente, la jerezana hace referencia a su primer rifirrafe, cuando en 2018, en una entrevista con ABC, apuntó que le parecía "lógico" que las gitanas "se cabreen con Rosalía" por apropiación cultural, aunque sí resaltó que se nota que es "una chica que ama el flamenco y que lo hace superbonito".

En este sentido, en esta última entrevista, Rodríguez incide en su hartazgo por la polémica generada en torno a la cantante catalana: "Pero si yo vengo a hablar de mi libro, qué me estáis contando. Al final le cogeré asco a la muchacha", expresa. Así, se diferencia de ella y apunta a que forman parte de géneros muy distintos: "Es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop. No creo que me tengan que comparar con ella. Vale, ha cogido de allí y de aquí. Pero lo ha cogido ella, no yo, tócate los huevos", espeta.

De esta forma, Rodríguez concluye que está "feliz" con su trabajo, y a su vez celebra haber sido una inspiración para Rosalía: "Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío", sentencia.