Yolanda Díaz insiste en desafiar a Sánchez y reitera la necesidad de una remodelación del Gobierno: "Los casos de corrupción y de acoso en el PSOE nos golpean"

Entre líneas La vicepresidenta recupera su petición tras las últimas tensiones dentro de la coalición a cuenta de la vivienda, pero al mismo tiempo, asegura que el Gobierno "funciona bien".

La tensión entre el PSOE y Sumar ha crecido estos días por sus diferencias en materia de vivienda, después de que Sánchez anunciase medidas como la bonificación del 100% de IRPF a los propietarios de pisos que no subiesen el precio del alquiler. Una propuesta que Sumar decía desconocer. Ante esta situación, Yolanda Díaz ha recuperado la reclamación que hizo en Al Rojo Vivo a principios de diciembre: que Sánchez debe reformular el Gobierno.

"Tiene que haber cambios porque los casos de corrupción y de acoso sexual en el Partido Socialista nos golpean. Hay que generar democráticamente la vida en España", ha comentado la ministra de Trabajo en una entrevista en 'Radiocable'.

La también vicepresidenta Segunda retoma así un debate en el seno del Gobierno que la parte socialista dio por zanjado tras una reunión entre las formaciones. En aquel encuentro, al que no acudieron los líderes de los partidos, no llegaron a ningún acuerdo y Sumar acusó al PSOE de tener una actitud "inmovilista".

Por su parte, Pedro Sánchez informó de que ya se había reunido con Díaz en privado, aunque ninguno de los implicados dio más detalles al respecto.

La líder de Sumar se mostró indignada en Al Rojo Vivo con la cascada de escándalos que asedió a su socio de Gobierno a finales de año. "Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros. Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar", declaró Díaz, quien añadió que "toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno".

A pesar de sus contundentes palabras, el PSOE restó importancia a esas declaraciones y finalmente el ultimátum se saldó con esa reunión y sin visos de que Sumar fuese a romper la coalición.

La coalición "goza de buena salud"

Ahora, la ministra ha retomado esa diatriba en medio de las disputas internas. "La ciudadanía, vote a la derecha o vote a las fuerzas progresistas, no soporta la corrupción. Y llevamos mucho tiempo en este proceso. Hay que regenerar democráticamente la vida en España", ha sostenido este jueves.

También ha criticado que "el bipartidismo nunca ha querido poner límite ni fin a la corrupción". "Hay corrupción en España porque el bipartidismo no ha querido actuar sobre la misma", ha sentenciado señalando tanto al PSOE como al PP.

Sobre el enfado y las críticas que provocaron sus palabras entre los socialistas, Díaz ha considerado que "cuando uno se enfada, es que las cosas probablemente tengan algo de luz".

Ha subrayado que el PSOE "está sufriendo muchísimo por los casos de presunta corrupción y por todo lo que está viviendo dentro". Tras apuntar que "necesitamos regenerar España", ha puesto el acento en que no se trata del "y tú más". "Hay que tomar medidas para que la corrupción, venga de donde venga, se acabe en España".

Eso sí, ha querido rebajar la tensión al asegurar que "el Gobierno de coalición funciona y funciona bien", aunque no ha dudado en volver a reconocer que tienen "enormes diferencias".

"Quiero darle tranquilidad a la gente progresista de que gozamos de buena salud", ha dicho mientras aprovechaba para pedir "cuidar la coalición".

