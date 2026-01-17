Vox solicita al Tribunal Supremo la separación de las acusaciones populares en la causa contra Ábalos, Koldo y Aldama

Los detalles La formación de ultraderecha considera que las circunstancias que motivaron dicha unificación han desaparecido y pide seguir con la acción popular de forma separada e independiente, con su propia letrada y representación procesal.

Vox ha solicitado al Tribunal Supremo separar las acusaciones populares en el caso contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, una vez concluida la instrucción y abierto el juicio oral. Argumentan que las circunstancias que motivaron la unificación del caso han desaparecido, y que esta medida limita la naturaleza constitucional de la acusación popular, reconocida en la Constitución española. Además, consideran que no hay riesgo para el proceso. La petición llega cuando el Supremo ha comenzado a fijar fechas para el juicio, previsto para abril. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años para Ábalos, y las acusaciones populares, lideradas por el PP, solicitan hasta 30 años.

Vox ha pedido separar las acusaciones populares en el caso Koldo. Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el partido que dirige Santiago Abascal ha solicitado al Tribunal Supremo la separación de las acusaciones populares en la causa contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama una vez concluya la instrucción y se abra juicio oral.

La formación de ultraderecha, en su petición, esgrime que las circunstancias que motivaron dicha unificación del caso ha desparecido, y se apoya en el carácter excepcional y restrictivo de la medida adoptada en su día.

En su escrito, Vox solicita continuar el ejercicio de la acción popular de forma separada e independiente. Con su propia letrada y representación procesal. Entienden que la unificación limita el contenido y la naturaleza constitucional de la acusación popular, reconocida en el artículo 125 de la Carta Magna española.

El partido con sede en Bambú sostiene que en el actual estado procesal del procedimiento no hay riesgo para el buen orden del proceso ni de dilaciones indebidas que justifiquen el mantenimiento de la unificación.

Su petición llega después de que el Supremo haya comenzado a fijar fechas por el caso de las mascarillas. De momento, han acordado ya celebrar una vistilla, a la que seguirá un juicio que se prevé comience en abril para juzgar tanto al exministro como al que fuera su asesor.

Así lo han asegurado fuentes jurídicas a laSexta, que han confirmado que Andrés Martínez Arrieta, presidente del Tribunal Supremo encargado de juzgar los hechos, la Fiscalía y los representantes de las partes personadas en la causa se han reunido para acordar un calendario de sesiones.

La vista acordada se celebra una audiencia anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas en las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades o la nulidad de actuaciones, entre otros aspectos.

Tras ello se dictará un auto y, en caso de seguir adelante, ya sí fijar la fecha del juicio que, aunque no está cerrada, la posibilidad de que empiece en abril después de la Semana Santa comienza a tomar forma.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.

