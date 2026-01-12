Ahora

La coctelera de las encuestas

PP y Vox gobernarían con amplia mayoría y superarían los 200 escaños: todos los cambios que podría hacer la ultraderecha si llega al poder

Los detalles La suma de PSOE, Sumar y Podemos se quedaría entre los 114 y 118 escaños, 90 menos de los que ocupan ahora.

Qué podría hacer la derecha y la ultraderecha con una mayoría de tres quintos.
Con el inicio del año, son muchos medios en España (como 'El País', 'El Español' o 'La Razón') los que han publicado encuestas y ninguna trae buenos datos para la izquierda. Todas le dan una mayoría cómoda a la suma del PP y Vox y evidencian que la ultraderecha está más cerca que nunca de llegar al poder.

En dos de ellas, la derecha y la ultraderecha sumarían más del 50% de los votos. Además, en las que se atreven a proyectar escaños, PP y Vox superarían los 200 asientos. Al otro lado, la suma de PSOE, Sumar y Podemos se quedaría muy lejos. Concretamente, entre los 114 y los 118, casi 90 escaños menos de los que ocupan actualmente.

Si estas proyecciones se confirmasen, el PP y Vox se quedarían cerca de controlar tres quintos de las Cortes, un inmenso poder con el que podrían llevar a cabo medidas de gran calado.

Por ejemplo, podrían impulsar una reforma parcial de la Constitución, renovar el Consejo General del Poder Judicial sin las izquierdas e incluso poner a ocho de los doce magistrados en el Tribunal Constitucional. Aunque de momento son solo encuestas, dan cuenta de la crisis en la que está sumida la izquierda española.

Además, tampoco se sabe qué decidirá Vox en caso de lograr estos resultados, ya que en el mundo real el partido de Santiago Abascal está evitando formar parte de los gobiernos autonómicos donde ha conseguido mucho apoyo.

Un ejemplo es Extremadura. Aunque aseguran que quieren entrar en el Ejecutivo de María Guardiola, en laSexta sabemos que es mentira. Su plan es quedarse la Presidencia de la Asamblea y presionar desde fuera, una estrategia que ha seguido en más autonomías y que aún no se sabe si podría trasladarse al ámbito nacional.

