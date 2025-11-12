La vivienda 'se cuela' en el Congreso entre las promesas del PP y las exigencias de contundencia de los socios

¿Por qué es importante? Esquerra y Sumar han reclamado la congelación de los alquileres, la intervención del mercado y devolver al parque público de arrendamiento las viviendas en manos de fondos buitre.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha servido para escenificar cuál es el principal problema de España: la vivienda. Los socios del Ejecutivo no han dejado de recordárselo al presidente, Pedro Sánchez, con quien se han mostrado un tanto decepcionados por no ver avances y a quien han reclamado más contundencia.

"Vivienda, vivienda y vivienda", ha reivindicado el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. En la misma línea se ha pronunciado Verónica Martínez, portavoz de Sumar en la Cámara Baja, quien le ha recriminado al PSOE que esperaban "algún anuncio en materia de vivienda, porque no sirve presumir de economía" cuando se tiene "una fábrica de desigualdad" que no se regula.

No obstante, la cuestión urbanística no ha sido solo algo de la bancada de izquierdas, también las derechas se han pronunciado al respecto. Míriam Nogueras ha mantenido el tono que ha mostrado Junts con Sánchez en los últimos días: "Es incapaz de hacer vivienda pública". "Alquiler o comida, es la nueva dicotomía que enfrenta muchos españoles", ha manifestado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Precisamente, a este último, Sánchez le ha recriminado que este problema podría tener una dimensión menor si los populares quisieran. "Si tanto le preocupa la vivienda, ¿por qué no limitan los precios en las zonas tensionadas?", ha cargado Sánchez. Feijóo, por su parte, ha preferido responder con promesas: "Yo le garantizo que la política de vivienda dependerá de mi vicepresidencia primera". "¿Y a quién se la va a dar usted? ¿Al señor Abascal?", ha contraatacado el presidente. Después, por alusiones, Abascal ha apuntillado al líder de la oposición: "No empiece a repartir vicepresidencias como el 23 de julio, aquello no salió bien".

A Feijóo tampoco le ha salido bien la propuesta de ayudas a los avales. Tras formular su propuesta, el líder del Ejecutivo no ha tardado en contestarle que eso ya se había puesto en marcha y ha ironizado con que lo próximo "¿Qué será?, ¿poner agua caliente en los hospitales?".

Sin embargo, los socios le han vuelto a anclar los pies al suelo a Sánchez y le han exigido más contundencia: "Congelar alquileres", "Intervenir el mercado", "Devolver al parque público 25.000 viviendas que están en manos de fondos buitre", le han espetado Rufián y Martínez, así como leyes para luchar contra el populismo.

Con todo, el portavoz de Esquerra ha vaticinado en Al Rojo Vivo que "la vivienda va a hacer que, o las derechas ganen, o las izquierdas aguanten". "Si la izquierda no es capaz de darle pisos o casas a la gente, pues la derecha y la ultraderecha les da cuevas digitales para odiar, para vomitar. Y es mucho más sencillo odiar que legislar", ha concluido.

