Uno de los coautores de la auditoría encargada por el PSOE fue asesor de Moncloa hasta hace dos años

La auditoría externa encargada por el PSOE tras destaparse la presunta trama corrupta de Ábalos, Cerdán y Koldo demuestra que no hay financiación ilegal en el partido, aunque sí que han encontrado algún gasto "llamativo" en la época de Ábalos.

Y un detalle muy relevante a tener en cuenta de esta auditoría encargada por el PSOE: uno de los autores de este informe fue asesor de Moncloa hasta hace dos años. En concreto, de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.

Se trata de César Martínez Sánchez, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, quien desde 2020 y hasta 2023 fue primero vocal y luego jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha informado 'El Mundo'.

En los dos años previos, además, había asesorado al equipo municipal de Manuela Carmena en Madrid. "En total, he pasado ya más de cinco años haciendo de 'gabinetero' para Gobiernos progresistas", afirma él mismo en una publicación de 2023, según el mismo medio.

Mientas, el otro coautor de la auditoría es el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego, uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018.

Descarta financiación ilegal pero destaca gastos "llamativos"

En el informe se descarta la financiación ilegal del partido y se considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es "coherente, cerrado y verificable" porque "todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas".

En cambio, pese a que "no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería", el informe sí que destaca algunos gastos "llamativos" que superan los 2.000 euros y que engloban múltiples recibos. Concretamente, los que pasó la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente.

Entre tantos tickets y facturas, algunos impropios, pero que califican de irrelevantes. Como dos facturas el mismo día en una marisquería que suman un importe superior a los 400€. También un hotel en París, un restaurante en Andorra y facturas en Brujas y Bruselas.

Extraños recibos reembolsados a Ábalos en el informe al que ha tenido acceso laSexta, entre los que llama la atención una factura de hotel a nombre de la exsuegra del exminsitro de Transportes.

Para el PP se trata de un informe que carece de valor. "Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE. Es como encargar a Ábalos un forme sobre la abolición de la prostitución", ha dicho Alicia García, portavoz del PP en el Senado este martes.

Al no ser requerido por el juez, el PSOE no lo aportará a la causa judicial, como sí que ya ha aportado la documentación sobre todos los pagos en efectivo y que investiga la UCO. Serán ellos quienes concluyan si este informe está en lo cierto o no.

