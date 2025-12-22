La Unión Progresista de Fiscales pone en marcha una campaña de recogida de fondos para abonar la responsabilidad civil de la condena al fiscal general

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida este jueves del Tribunal Supremo.

Los detalles En un comunicado que han compartido este lunes, la UPF ha considerado "legítimo y coherente que, mientras se combate jurídicamente una resolución que entendemos errónea, la institución y sus miembros no le den la espalda en el plano humano".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado una campaña para recaudar fondos con el fin de pagar la responsabilidad civil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. La UPF defiende la inocencia de García Ortiz, considerando la condena "injusta" y subrayando su compromiso con la independencia judicial. Además, junto a otras asociaciones, ha iniciado una recogida de firmas para solicitar su indulto al Gobierno, superando ya las 5.000 firmas en la plataforma Change.org. La campaña busca apoyo para García Ortiz y la defensa del Ministerio Fiscal.

La Unión Progresista de Fiscales ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para abonar la responsabilidad civil a la que ha sido condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una causa que afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, investigada por fraude fiscal.

En un comunicado que han compartido este lunes, la UPF ha hecho hincapié en que desde el inicio han defendido la inocencia del fiscal general del Estado "convencida de que su actuación fue legal y tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del Ministerio Fiscal frente a una campaña de desinformación".

Así, han insistido en que la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados, es "injusta". Por ello, indican que la asociación "no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce".

De esta manera, apuntan que se trata de una iniciativa que responde a un "gesto libre, individual y voluntario de solidaridad profesional y humana". "Se trata de una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de Derecho", han añadido.

"La UPF considera legítimo y coherente que, mientras se combate jurídicamente una resolución que entendemos errónea, la institución y sus miembros no le den la espalda en el plano humano", han señalado.

Aun así, la asociación ha reiterado "su respeto absoluto a las resoluciones judiciales, su compromiso con la independencia del Poder Judicial y su confianza en que los cauces legales e internacionales de protección de los derechos fundamentales acabarán reparando esta situación". "Porque defender a un compañero que actuó en defensa de la institución es también defender la fortaleza, la dignidad y la cohesión del Ministerio Fiscal", han añadido.

Fiscales progresistas promueven una campaña online de firmas a favor del indulto de García Ortiz

Por otro lado, varias asociaciones, entre ellas la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han iniciado una recogida de firmas para solicitar al Gobierno el indulto de Álvaro García Ortiz. La iniciativa, impulsada bajo el lema "Indulto para García Ortiz: una necesidad democrática", ha sido registrada en la plataforma Change.org por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (EADIPH) y supera ya las 5.000 firmas. El objetivo es instar al Ejecutivo a conceder la medida de gracia al exfiscal general.

La EADIPH, fundada en 2004 y presidida por el catedrático de Derecho Internacional Carlos Villán, cuenta con 121 miembros repartidos entre España y América Latina, según detalla la propia asociación en su página web.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales —a la que perteneció García Ortiz y también la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato— ha difundido la campaña a través de redes sociales como X, donde ha asegurado que "defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros".