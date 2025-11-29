Turull le dice a Feijóo que Junts "no es la muleta de nadie": "No debe pedir ayuda a los empresarios catalanes, sino perdón"

Los detalles El secretario general de JxCat tacha de "osadía" el llamamiento del líder del PP a su partido para conseguir votos para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Defiende que el líder del PP debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña".

Jordi Turull, secretario general de JxCat, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por solicitar apoyo empresarial para una moción de censura contra Pedro Sánchez, instándole a disculparse por su oposición a la oficialidad del catalán en Europa. Turull también ha reprochado a Feijóo por pedir a empresarios que abandonen Cataluña y por su moción de censura contra Xavier Trias en Barcelona. Además, ha enfatizado que Junts no es un apoyo para nadie y defiende Cataluña. Turull ha advertido sobre el crecimiento de Aliança Catalana, instando a evitar proyectos basados en el odio y la división.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, se ha dirigido este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para decirle que no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo Feijóo este viernes a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, donde declaró que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura saliera adelante.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha defendido que el líder del PP debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan". "También tiene que pedir perdón a los barceloneses y a los catalanes por la moción de censura preventiva que le hizo a Xavier Trias pactando con Jaume Collboni", ha señalado Turull, en referencia al apoyo del PP al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona en 2023.

En la misma línea, Turull ha expresado que Junts no es "la muleta de nadie", que solo se mueve por la defensa de Cataluña y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE. Por ello, ha emplazado al conjunto de militantes y cuadros de JxCat a "no dejarse impresionar" ni caer en la tentación de "dar volantazos" para dejar de ser "aquella formación serena, que trabaja incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

Asimismo, también ha hecho referencia al reciente informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, un "gran paso para visualizar el retorno" a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que marcará "un antes y un después en el tablero político actual".

Cataluña no puede caer en la "deriva" de Aliança

Por otro lado, Turull se ha referido a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que proyecta un crecimiento de la formación xenófoba Aliança Catalana hasta los 19 escaños en el Parlament y un eventual empate con Junts, de la que ha criticado sus "sesgos".

Ante esta tesitura, Turull ha asegurado que Cataluña "no puede caer en la deriva" de un partido que "transforma el malestar en odio" y que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división de la sociedad". Por ello, ha dicho que JxCat afronta unos "meses decisivos" para ser "la única alternativa posible al Govern de Salvador Illa" ante un PSC que "ha renunciado a defender a los ciudadanos de las clases medias".

