Tres tanques israelíes atacan a una patrulla del Ejército español en el Líbano sin ocasionar heridos

¿Por qué es importante? El Ministerio de Defensa advierte que cualquier acción hostil contra las fuerzas de UNIFIL "representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad".

El Ministerio de Defensa ha informado en la mañana de este martes que una patrulla española fue atacada el lunes por tres carros de combate israelíes, un ataque que no dejó heridos.

El Ministerio detalla en un comunicado que el ataque tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas, cuando los tanques israelíes tomaron posición al norte de la buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español (SPANBATT) de la Brigada Este de UNIFIL. Este lugar es una zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mantienen en territorio libanés.

Como reacción, prosigue el Ministerio, una patrulla española se dirigió hacia el lugar —al sur de la localidad de El Khiam— para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone. Fue en ese momento cuando los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón), y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla.

La patrulla del SPANBATT fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun.

