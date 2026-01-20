La tragedia de Adamuz convertida en arma política: los bulos de la ultraderecha contra el Gobierno a costa del drama

El contexto Mientras continúan los rescates y se actualiza el balance de víctimas, la ultraderecha, con Vox a la cabeza, difunde bulos. Su portavoz, José Antonio Fuster, relaciona el accidente con la decisión del Gobierno de financiar trenes en el extranjero.

El accidente ferroviario en Adamuz ha dejado un saldo creciente de víctimas mientras continúan las labores de rescate. En paralelo, la ultraderecha, con Vox a la cabeza, ha difundido desinformación en redes sociales, sugiriendo falsamente que el accidente está relacionado con decisiones del Gobierno español sobre financiación ferroviaria en otros países. José Antonio Fuster, portavoz de Vox, ha insinuado que el accidente coincide con la supuesta donación de 247 millones de euros a Marruecos, lo cual es falso. Estos fondos son créditos reembolsables destinados a proyectos con empresas españolas. La ministra Elma Saiz ha criticado el uso político de la tragedia, destacando el riesgo de estos mensajes.

A dos días del accidente ferroviario en Adamuz, el balance de víctimas mortales continúa actualizándose a medida que avanzan las labores de rescate. Los equipos de emergencia siguen trabajando sobre el terreno, las causas del siniestro se investigan y la solidaridad ciudadana se multiplica. Sin embargo, en paralelo, las redes sociales se han visto inundadas de bulos y desinformación impulsados desde la ultraderecha, con Vox a la cabeza, que buscan instrumentalizar una tragedia que ya resulta estremecedora por sí misma.

Circulan imágenes impactantes, descontextualizadas o manipuladas, que amplifican el dolor y contribuyen a la confusión. A ellas se suman insinuaciones políticas sin base factual. El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha llegado a sugerir que el accidente "coincide con la decisión del Gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles a financiar redes ferroviarias en otros países".

Ese mensaje ha sido amplificado en redes sociales por perfiles de la ultraderecha y por medios afines, que difunden el bulo de que, tras el descarrilamiento de los trenes en España, Pedro Sánchez "regaló" 247 millones de euros a Marruecos para mejorar su red ferroviaria, una afirmación falsa que ha sido replicada, entre otros, por La Derecha Diario.

Lo que estos mensajes omiten deliberadamente es que no se trata ni de una inversión ni de un regalo, sino de créditos reembolsables concedidos tanto a Marruecos como a Uzbekistán. Estos préstamos deben devolverse y están condicionados a que el dinero se gaste en la contratación de empresas españolas. De hecho, la compañía CAF anunció recientemente un importante contrato con Marruecos vinculado a este tipo de financiación.

A pesar de ello, el discurso de la ultraderecha insiste en vincular la tragedia con una supuesta falta de inversión en el sistema ferroviario español y con la idea de que viajar en tren en España ya no es seguro. Una tesis que ha defendido también Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.

Un argumento que ha sido desmentido de forma tajante por el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón. "Puede haber ocasiones en las que se produzcan vibraciones, ruidos o movimientos que afectan al confort del viaje, pero eso no tiene nada que ver con la seguridad", ha explicado.

En este contexto, la ministra Elma Saiz ha denunciado el uso político de la tragedia y ha advertido de las consecuencias de este tipo de mensajes. "Las personas que están siendo utilizadas por la ultraderecha deben ser conscientes de que esto supone el mayor ejercicio de antiservicio público", ha afirmado este martes.

