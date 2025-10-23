La teta de Anabel señala a Moreno: una diputada de Por Andalucía muestra una mamografía presuntamente manipulada

El contexto Inmaculada Nieto, diputada de Por Andalucía, ha mostrado durante el pleno celebrado este jueves dos mamografías de la misma mujer: una la que aparecía en un inicio en su historial clínico y otra, diferente, que aparece ahora tras una caída del sistema.

Durante un pleno en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno enfrentó cuestionamientos sobre una supuesta manipulación de mamografías en el sistema sanitario. Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, presentó dos imágenes de una mamografía de Anabel, una paciente afectada. La primera mostraba una lesión y el nombre del médico, mientras que la segunda, tras una caída del sistema, carecía de estos detalles. Moreno negó cualquier manipulación por parte de profesionales sanitarios, pero no aclaró el origen del problema ni cuántas mujeres se vieron afectadas. El Partido Popular rechazó una comisión de investigación, generando críticas de la oposición.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, este jueves le han presentado dos durante el pleno: dos imágenes de una misma mamografía hecha a Anabel. Ahora bien, como denuncian desde Por Andalucía, la segunda, la que aparece actualmente en el historial clínico de la paciente, es diferente a la que había originalmente antes de una caída en el sistema informativo.

El presidente andaluz ha vivido un pleno complicado en el que todavía sigue sin aclarar cuál ha sido el origen del problema de los cribados, a cuántas mujeres ha afectado en total y, en general, qué ha ocurrido. Y lo peor no es que no haya respuestas, sino que tampoco las quieren buscar. El Partido Popular tumbó este miércoles una comisión de investigación e indemnizaciones para las víctimas.

Así que, con este contexto, la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sacado una nueva cuestión. Durante su intervención en el Parlamento andaluz, la diputada ha mostrado la mamografía realizada a Anabel, una de las mujeres afectadas.

La primera imagen que ha sacado, según defiende, es la original, en la cual se ve la lesión marcada con un círculo y también aparece el facultativo que se la detectó. No obstante, según ha denunciado Nieto, esa es una foto antes de que se cayera el sistema. Cuando Anabel pudo al fin consultar su historial, en su mamografía ya no aparecía ni el círculo de la lesión ni tampoco el nombre del profesional.

Es, cuanto menos, un hecho destacable. Sin embargo, Juanma Moreno ha sacado el 'modo defensa' para responder a la posible manipulación de la prueba: "¿Usted está diciendo en sede parlamentaria que un profesional sanitario ha tocado los datos?". Nieto ha negando rápidamente la cuestión mientras el presidente andaluz volvía a repetir la pregunta.

Mientras tanto, el resto de la oposición sigue señalando a Moreno Bonilla por la falta de información sobre los fallos en los cribados. Y, aunque sigue entonando el 'mea culpa' al respecto, el mandatario andaluz sigue sin aclarar

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.