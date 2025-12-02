Tensión en el Senado donde Bolaños se enfrenta al PP: de la no "imparcialidad" de Rollán a la "machistada" del senador Santamaría

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i)

Los detalles El ministro ha acusado a Rollán de no ser imparcial, ha reprendido al PP por llamar "trabajadoras de la intimidad" a mujeres que ejercen prostitución y ha lanzado un dardo directo a Vox preguntando cuándo van a absorber al PP para ser una sola fuerza política.

"Usted no es imparcial". Con esta frase, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha encendido esta tarde el Senado y ha dado el pistoletazo de salida a una sesión marcada por reproches cruzados, acusaciones de machismo y enfrentamientos directos con la oposición.

El primer choque ha sido con el 'popular' Pedro Rollán. Bolaños le ha recriminado su actitud hacia Vox y le ha dicho sin rodeos que no es neutral: "Nosotros no asumimos chantajes de Vox que practica con el PP. Vox gobierna con un hombre de paja, un señor sin autonomía, a las órdenes de Vox". Rollán ha intentado frenar al ministro: "Cíñase a la cuestión", y Bolaños le ha respondido en tono irónico: "Me alegra que intervenga en el debate". Rollán ha defendido su autoridad: "Tengo capacidad de intervenir cuando lo considere oportuno". La tensión ha quedado clara: Bolaños acusaba a Rollán de parcialidad, y Rollán se mantenía firme como presidente del Senado.

Después ha sido el turno del senador del PP Luis Javier Santamaría, que ha atacado al Gobierno con acusaciones directas: "Usan inmigrantes para financiar las primarias de Sánchez. Estrecha relación que mantienen ustedes con las trabajadoras de la intimidad. ¿Hay feminismo más allá de Jessi? Carcajadas la semana pasada cuando dijo que la fiscalía era autónoma".

Bolaños no se ha quedado callado: "Ha llamado a mujeres que ejercen prostitución trabajadora de la intimidad. Retire la enorme machistada que acaba de pronunciar. Supura machismo y clasismo". Además, ha defendido la actuación del PSOE frente a la corrupción: "Hemos sufrido casos dentro del PSOE con cientos de condenados. Pero cuando nos afecta, respondemos, pedimos acta y colaboramos con la justicia. Es momento de que la justicia haga su trabajo".

Santamaría ha seguido con su tono desafiante, preguntando directamente a Bolaños: "Me pide que retire palabras… cese a sus compañeros cuando se hagan públicas determinadas informaciones. ¿Le queda claro el mensaje?". Y ha añadido: "Ha dicho que tendremos informaciones en las próximas semanas de compañeros del PSOE. ¿Quién le pasa la información al PP? ¿Tiene el PP información subterránea de la UCO, de la fiscalía, de la Policía Nacional…? ¿De dónde viene? ¿Son beneficiarios de algún delito de revelación de secretos?"

En medio de todo esto, Bolaños ha lanzado un dardo directo a Vox: "¿Cuándo van a absorber al PP para ser una única fuerza política?". La senadora de Vox, Paloma Gómez, ha respondido: "¿Se reúnen con etarra a cambio de qué? Nadie mejor que uno mismo para conocerse. Ábalos ha lanzado varias granadas que no serán las últimas. Y esto hará que día a día se dejen migas de pan".

Yolanda Díaz: "No caiga en el machismo"

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha intervenido para frenar el machismo y criticar al PP por su oposición sistemática a medidas sociales. Díaz ha sido directa: "Deje su machismo fuera de la sala. No tengo jefes. Usted que es mujer no caiga en el machismo. Los votantes del PP quieren que reduzcan la jornada laboral y ustedes votan en contra. Quieren que el subsidio por desempleo llegue a 90 euros al mes y votan en contra. Quieren revalorizar las pensiones y votan en contra. Quieren que este país luche contra la corrupción y votan en contra de la agencia anticorrupción sin vergüenza".

Y ha rematado con un mensaje directo: "Presenten una moción de censura. Si no les gusta Feijóo, preséntenla contra Ayuso o Abascal. Esa moción que lloriqueaba Feijóo pidiéndola a empresarios, cambiaron de tercios porque no tienen apoyos. Entregan acuerdos a cambio de mantener cargos y sueldos, 9.000 euros al mes. Ese es su verdadero objetivo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.