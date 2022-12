La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha afirmado que tiene una "buena relación" con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y una "buena opinión" de él, si bien ha criticado que pretenda hacer pasar "una prueba del algodón" a su formación para facilitar su investidura como presidenta de la Junta.



Díaz, que ha dicho que no sabe si es que Iglesias "se ha venido muy arriba" esta semana, ha apuntado que "el PSOE tiene que estar agradecido de que él nos vea bien para que le votemos y, en cambio, tenemos que pasar la prueba del algodón para que Podemos nos vote a nosotros".



La dirigente socialista ha defendido que "nadie está aquí para decirnos si ve el polvo en el ojo ajeno y no la viga en el propio" porque ese "no es el camino". Según ha destacado, Pablo Iglesias sabe "perfectamente" que el PSOE-A ha presentado el paquete "más ambicioso" en lucha contra la corrupción, otro "muy potente" de rescate ciudadano y que también elaboró una ley en materia de desahucios "que hubiera protegido a miles de familias" si no hubiera sido recurrida al TC por el Gobierno.



Por todo ello, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que Podemos "no tiene excusa" para seguir votando "junto con el PP" en contra de su investidura. "Todos, incluyendo a mi partido, tenemos que demostrar humildad, mesura y saber poner los intereses de los ciudadanos por encima de los de nuestras formaciones", ha añadido Díaz.



De otro lado, preguntada sobre cómo es su relación con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una reunión, ha dicho que es "la normal" y que le parece "ridículo, fuera de lugar y una cosa de niños" que se "pierdan energías con la que está cayendo en este país" en ver "cómo nos miramos".



Asimismo, Díaz ha apuntado que ni le interesa los comentarios que se hagan de su relación con Sánchez ni tampoco el calendario de las primarias para elegir al candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno.