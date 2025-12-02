Susana Díaz, sobre las denuncias de acoso de Paco Salazar a jóvenes socialistas: "Me da asco"

Los detalles Díaz exige al PSOE que llegue a las últimas consecuencias con el caso de denuncias internas contra Paco Salazar por acoso. "El PSOE tiene que llegar a las últimas consecuencias. Yo ya me estoy hartando del 'me doy de baja' para que no me echen", ha sentenciado.

La exdirigente socialista y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado indignada hoy por la evolución del caso de Paco Salazar, que ha recibido multitud de denuncias por acoso.

"Me da asco", ha comenzado valorando Díaz. "Me parece repugnante e indigno que ninguna mejor mujer tenga que ir a su puesto de trabajo a recibir ese tipo de trato", ha espetado la socialista, que ha criticado también la tibieza del PSOE.

"Yo creo que no vale el 'se ha dado bajo de baja'. El PSOE tiene que llegar a las últimas consecuencias. Yo ya me estoy hartando del 'me doy de baja' para que no me echen", ha afeado Díaz recordando el caso de la ya exmilitante socialista Leire Díez. "La Leire diez se dio de baja para que no la echaran, y ahora este hombre si ha hecho eso, ¿se da de baja para que no le echen? Eso no vale", ha sentenciado Susana Díaz.

Este lunes, 'Eldiario.es' publicaba el detalle de las denuncias anónimas de acoso sexual que varias mujeres hicieron contra Salazar el pasado julio, y en las que relatan con detalle cómo era estar bajo su mando.

Paco Salazar tenía "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre la vida sexual, la vestimenta o el aspecto físico" hacia mujeres jóvenes que trabajaban para él. Así lo indican las denuncias de varias exempleadas que trabajaron para el que llegó a ser el secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa.

Una de las denunciantes registró su escrito el 28 de julio por el canal interno del PSOE y describía un ambiente de trabajo "irrespirable". Cuenta que el exasesor de Pedro Sánchez "salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)" y que en una ocasión "escenificó una felación con todo lujo de detalles". También añade que "él sabía cuándo te incomodaba y lo disfrutaba manifiestamente".

Otra mujer, que denunció el 8 de julio, relataba que por las mañanas, Salazar "te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote". "Si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales", afirmaba.

Reveló que las sometía a "situaciones humillantes que para muchas de nosotras fueron traumáticas" y que incluso desincentivaba a otros hombres del departamento de acercarse a las "chicas de Paco". Según la información de 'Eldiario.es', las víctimas eran siempre chicas jóvenes y con un gran expediente académico.

Ninguna de estas denuncias hechas a través del canal interno del PSOE recibió respuesta de Ferraz. Es más, 'desaparecieron' cinco meses después. Concretamente, fueron eliminadas de la plataforma entre finales de octubre y principios de noviembre, sin que se diera explicación alguna a las afectadas.

Tras denunciar 'Eldiario.es' esta "desaparición", el PSOE aseguró que se había debido a una "ofuscación informática", destinada a reforzar la confidencialidad y evitar que pueda rastrearse la identidad de las denunciantes. Insistieron en que la información sigue en el sistema y que continúa abierta la investigación a Salazar.

Las denuncias públicas contra él forzaron su dimisión en verano, tras el Comité Federal del PSOE. Además, el partido inició diligencias internas y tomó medidas como el refuerzo del comité de garantías y los protocolos de acoso.