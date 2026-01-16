El Supremo baraja fijar una vistilla con Ábalos y Koldo para el 6 de febrero y el juicio podría llegar en abril

Los detalles Aunque las fechas del juicio aún no están cerradas, el tribunal baraja la opción de que comience en abril, concretamente después del fin de la Semana Santa.

El Tribunal Supremo ha comenzado a establecer fechas para el 'caso mascarillas', con una vistilla programada para el 6 de febrero y un juicio previsto para abril. José Luis Ábalos y Koldo García serán juzgados en este caso. Según fuentes jurídicas, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, la Fiscalía y los representantes de las partes se reunieron para acordar un calendario. En la vistilla, se abordarán cuestiones preliminares, como conformidades o nulidades de actuaciones. Tras esta audiencia, se dictará un auto que confirmará si el juicio procede en abril, después de Semana Santa.

Así lo han asegurado fuentes jurídicas a laSexta, que han confirmado que este viernes el presidente del Tribunal Supremo que juzgará los hechos, Andrés Martínez Arrieta, la Fiscalía y los representantes de las partes personadas en la causa se han reunido para acordar un calendario de sesiones.

Durante la misma, han acordado fijar una vista de cuestiones preliminares previa al juicio que, en principio, se celebrará el próximo 6 de febrero y a la que tendrían que ir tanto Ábalos como Koldo. En dicha vistilla, recogida en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se celebra una audiencia anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas en las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades o la nulidad de actuaciones, entre otros aspectos.

Tras ello se dictará un auto y, en caso de seguir adelante, ya sí fijar la fecha del juicio que, aunque no está cerrada, la posibilidad de que empiece en abril después de la Semana Santa comienza a tomar forma.

