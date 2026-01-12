Sumar rechaza los incentivos fiscales a los propietarios anunciados por Sánchez y avanza que "no apoyará" la medida en el Congreso

¿Qué han dicho? "En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", ha asegurado Pablo Bustinduy.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha declarado que Sumar no apoyará el decreto de Pedro Sánchez que propone una bonificación del 100% en el IRPF para propietarios que no suban el alquiler. Bustinduy considera la medida "ineficaz" e "injusta" y aboga por una "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos que terminan este año. Ha instado al PSOE a negociar, esperando que recapaciten y acepten su propuesta. La vicepresidenta Yolanda Díaz y otros representantes de Sumar también han rechazado la medida, calificándola de "regalo fiscal" a los propietarios y enfatizando que la vivienda es un derecho constitucional.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que Sumar "no apoyará" en el Congreso el decreto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para establecer una bonificación del 100 % en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Bustinduy ha afirmado, en declaraciones en el ministerio, que esa medida le parece "ineficaz" e "injusta" y ha vuelto a defender como alternativa la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

"En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", ha dicho el ministro, tras reclamar al PSOE que se siente a negociar.

Bustinduy ha confirmado que los representantes de Sumar mostrarán su disconformidad en el Consejo de Ministros y ha dicho que espera que el PSOE "recapacite" y que "la prórroga de alquileres que necesitan millones de familias en España salga adelante en los términos en que lo hemos propuesto nosotros".

En Sumar ven el anuncio como el del cambio de la hora

Fuentes de Sumar consultadas por laSexta comparan este anuncio con el del cambio de la hora. Desde la formación creen que el PSOE es conocedor que la medida no saldrá adelante, pero la lanzan dentro de lo que enmarcan como un momento de relato en el que están "moviendo peones".

El PSOE y Sumar han negociado en los últimos meses la prórroga de los contratos que vencen este año propuesta por Sumar, pero las negociaciones no han fructificado, ha reconocido el ministro, que también ha admitido que "no tenía conocimiento" del anuncio que iba a hacer este lunes el presidente Sánchez. Además de insistir en que esa medida "no va a funcionar", ha hecho hincapié en que la congelación de las rentas "no puede ser una cosa opcional que dependa de la buena voluntad de un casero o de otro", sino que tiene que ser "un derecho de los inquilinos".

También la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha mostrado su rechazo a la medida anunciada por Sánchez: "regalar dinero público a los rentistas es un grave error", ha afirmado en la red social Bluesky. "En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo. La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal", ha añadido.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, se ha manifestado en contra de los "regalos fiscales a los caseros" y el portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez (Compromís), ha dicho en el Congreso que "el único decreto progresista que puede contar con la mayoría de la cámara es uno que frene la renovación de contratos con subidas masivas de hasta un 40 % a 600.000 personas en nuestro país".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.