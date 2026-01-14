Sumar desconocía la propuesta de Sánchez sobre vivienda: "Nos enteramos cinco minutos antes de una comparecencia unilateral"

¿Qué ha dicho? Yolanda Díaz asegura que el ala socialista del Gobierno ha actuado a espaldas de los ministros de Sumar: "Ayer íbamos a tener una reunión sobre el Real Decreto de vivienda, el problema es que el lunes se desmarcaron".

Yolanda Díaz y los ministros de Sumar se sorprendieron por el anuncio de Pedro Sánchez sobre la bonificación del 100% del IRPF a propietarios que no suban el alquiler. Díaz expresó su malestar, señalando que se enteraron poco antes de la declaración y criticó que el PSOE no actuó correctamente al desmarcarse de las negociaciones sobre vivienda. Además, los ministros de Sumar han pedido limitar por ley la subida de alquileres, lo que Isabel Rodríguez calificó de "provocación". Díaz criticó la propuesta del PSOE, afirmando que regalar dinero a los caseros no reduce el precio de la vivienda, y abogó por congelar las rentas y crear un parque público de vivienda.

Yolanda Díaz y los ministros de Sumar desconocían que Pedro Sánchez iba a anunciar la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas. Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno este miércoles, escenificando la brecha que a cuestión habitacional está generando entre el PSOE y Sumar. "Nos enteramos cinco minutos antes de una comparecencia unilateral", ha afirmado Díaz en una entrevista en TVE. "Hay que cuidar la coalición", ha apuntado a continuación la vicepresidenta, dejando claro su malestar con el ala socialista del Gobierno.

"Si uno negocia y teníamos ayer una reunión de esta materia, actuar bien no se ha actuado", ha valorado la número tres del Ejecutivo. Un anuncio efectuado por el presidente que, según ha puntualizado la líder de Sumar, dinamitó el diálogo en materia de vivienda entre los dos partidos de la coalición: "Ayer íbamos a tener una reunión sobre el Real Decreto de vivienda, el problema es que el lunes se desmarcaron".

Choque con Isabel Rodríguez

Las tensiones entre Sumar y PSOE no solo se circunscriben a una cuestión entre los líderes de ambos partidos. En las últimas horas, los cinco ministros de Sumar han firmado un manifiesto pidiendo la entrada en vigor de la limitación de la subida de los alquileres por ley. Este movimiento ha sido catalogado como una "provocación" por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha asegurado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que "mis adversarios no están en la izquierda".

"Tengo mucho respeto por el PSOE y le pido lo mismo", ha respondido Díaz a las acusaciones de Rodríguez, a la que ha advertido de la urgencia, tanto social como política, de atajar la cuestión de la vivienda. "Para que Vox no llegue a La Moncloa tenemos que solucionar el primer problema de nuestro país", ha aseverado Yolanda Díaz para concluir.

Díaz pide que el PSOE no "regale dinero a los caseros"

Respecto al contenido de la propuesta anunciada el lunes por Sánchez, Yolanda Díaz ha asegurado que beneficiará a los inquilinos de viviendas en alquiler, ya que "regalar dinero público a los caseros no baja el precio de la vivienda". "La propuesta del PSOE, que coincide con Vox y el PP, es hacer incentivos fiscales a los caseros para que mantengan el precio de la vivienda tal y como está", ha añadido. "Esto quiero decir que a una persona que tiene un piso en alquiler a 1.200 euros le hacemos un regalo fiscal para que lo mantenga en 1.500", ha expuesto la vicepresidenta para argumentar su postura.

"Esto es dar dinero público a los caseros por cumplir con un mandato constitucional, es el mundo al revés", ha denunciado la líder de Sumar, reclamando que "los recursos públicos tienen que ir a reducir la desigualdad".

Como alternativa a la medida adoptada unilateralmente por el PSOE, Díaz ha propuesto limitar por ley la subida del previo de los contratos que ya están vigentes: "Tenemos que congelar con carácter inmediato las rentas del alquiler a las 600.000 familias que tienen que renovar sus contratos". "Apostamos por la creación de un parque público de vivienda, pero mientras tanto tenemos que tomar medidas fiscales para evitar que los fondos de inversión de hagan con nuestros barrios", ha añadido la titular de Trabajo para concluir.

