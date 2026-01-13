Silencio ensordecedor en el PP ante el apoyo sin fisuras de Ayuso y Almeida a Julio Iglesias tras el escándalo

La otra cara Desde el Gobierno no tienen dudas: eligen ponerse del lado de las víctimas ante testimonios que consideran escalofriantes sobre una situación de presunta agresión permanente.

Isabel Díaz Ayuso nunca ha escondido sus simpatías hacia Julio Iglesias. Y este martes ha pesado más eso que el relato de las mujeres que le han denunciado. En esta publicación en redes sociales, Ayuso menciona que "las mujeres violadas están en Irán" para, después, escribir que Madrid jamás contribuirá al "desprestigio (...) del cantante más universal". Para ella la víctima es Iglesias por el "desprestigio" y no las víctimas de sus presuntos abusos sexuales. Es incomprensible.

Ante estas declaraciones, cabe preguntarse si piensa lo mismo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por ello, laSexta le ha preguntado a su número dos, Miguel Tellado, si comparte la reflexión de Ayuso y si respalda ese apoyo sin matices de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias. Pero no ha habido respuesta.

La de Ayuso no ha sido la única defensa de Julio Iglesias que ha llegado desde el PP. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que no tiene pensado retirarle la distinción de hijo predilecto de la ciudad. Lejos de mover ficha ante las graves acusaciones contra Julio Iglesias, el alcalde de Madrid ha dicho: "Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla. ¿Por qué vamos a hacerlo?".

Almeida no ve motivos para retirarle la medalla de Oro de Madrid. Y atentos a la comparación que hace para intentar justificarse: "También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos". El propio cantante aseguraba estar emocionado por recibirla de manos del alcalde. Según él, es un madrileño de Almeida. "Y si hay alguna queja de alguien porque me la pone Almeida, pues voy a decir que me la pone porque me sale de los... Entendido, ¿no?", dijo Iglesias en 2022.

La que tampoco le va a retirar la medalla, en este caso de la Comunidad de Madrid, es Ayuso tras salir en su defensa. "Uno se desprestigia por sus actos y la señora Ayuso también con sus palabras", ha reaccionado, por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Al Rojo Vivo este martes.

Desde el Gobierno no tienen dudas: eligen ponerse del lado de las víctimas ante testimonios que consideran escalofriantes sobre una situación de presunta agresión permanente. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha remarcado: "Nos parece muy grave. En este ministerio siempre estaremos con las víctimas. No vamos a cuestionar la palabra de una víctima y que las víctimas sepan que la ley está con ellas".

Aunque cuando les han preguntado si le retirarán la medalla de Oro de las Bellas Artes, la respuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha sido optar por la prudencia. "El Gobierno de España es absolutamente firme, contundente en contra de la violencia de género. En este momento es lo que le puedo decir", ha dicho.

