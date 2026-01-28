El PP sigue la línea de los bulos al definir "como compra masiva de votos" la regularización masiva de migrantes

Entre líneas Con este tipo de declaraciones, que llegan tanto desde Génova como desde Sol, los 'populares' confunden regularización con nacionalidad, pese a que son cosas distintas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cambiado su postura sobre la regularización de migrantes, calificándola ahora de ilegal. Junto a Isabel Díaz Ayuso, acusa al presidente Pedro Sánchez de intentar manipular el censo electoral, aunque los migrantes regularizados no pueden votar en las próximas elecciones. Feijóo también confunde nacionalidad con regularización, afirmando que esto incrementa el censo español. A pesar de que expertos señalan beneficios económicos de la regularización, como ingresos para la Seguridad Social, el PP insiste en su oposición, argumentando que va contra la ley europea y es irresponsable debido al alto porcentaje de inmigrantes en España.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sigue sin aclarar por qué ha pasado de apoyar la regularización de migrantes hace un año a decir que es ilegal. Y no solo eso, tanto Feijóo como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacerlo para alterar el censo insinuando manipulación electoral, pese a que esos migrantes regularizados no pueden votar en las próximas elecciones.

A pesar de ello, en el PP no dudan en lanzarse este miércoles a insinuar que los migrantes que se regularizarán pueden votar. "Lo único que están haciendo es la compra masiva o la pretensión de compra masiva de votos con estos anuncios electoralistas y populistas, como si estuviéramos en sus mundos bolivarianos", ha aseverado Ayuso.

Tesis que también repite su jefe en Génova, mezclándolo incluso con aquellos que han obtenido la nacionalidad. Otro error, puesto que nacionalidad y regularización no es lo mismo: "Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nieto y con la regularización de la inmigración irregular", ha sostenido Feijóo este miércoles desde Zaragoza, donde ha estado acompañando al líder 'popular' en Aragón, Jorge Azcón, en su campaña electoral y no ha aceptado preguntas de la prensa.

De hecho, cabe insistir en que los migrantes que se regularicen ahora no podrán votar en las próximas elecciones, ya que antes tendrían que pedir la nacionalidad y el proceso dura años. Eso sí, en el PP dan otro argumento para oponerse a la medida del Gobierno de Sánchez: hay muchos migrantes en España.

"El porcentaje que hay en España de población inmigrante es del 20%. Dar vía libre a esto, en este contexto, es una irresponsabilidad", ha añadido Feijóo. Una irresponsabilidad, en palabras del 'popular', que queda desmentida por los expertos. De hecho, si preguntamos Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra Joan Monras sobre si tiene esta regularización beneficios para las arcas públicas, la respuesta es clara.

"La manera de contarlo es un 30% del salario de estos inmigrantes es lo que entre a la Seguridad Social y más o menos es lo que se puede esperar de esta regularización". De esta manera, y haciendo una aproximación, el Estado podría ganar entre 4.000 y 5.000 euros al año con cada trabajador que se regule. Lo dicen varios estudios, que niegan, además, un efecto llamada. Sin embargo, en el PP siguen a la suya oponiéndose se oponen a pesar de los datos, al subrayar que la regularización va contra la ley europea.

