Quizás alentados por el vídeo en el que se ve a los candidatos de Oyón corrieron a las urnas, los votantes acudieron en masa a los colegios electorales ya que Oyón se convirtió en el municipio Vasco con mayor porcentaje de votos. Aunque su alcalde Rubén Garrido no ha conseguido su mejor dato ya que con un pacto de la oposición que le sacaría del consistorio.



Junto al 'Run Run' de Ada Colau, triunfa la bachata de Calzadilla de los Barros consolidando a Galván como fuerza y alcalde del municipio. Convence también en Tarragona el paso doble de Esquerra Republicana, que ha pasado de cero a cuatro escaños en estas elecciones. Pero no todos suben en popularidad, el candidato de Democracia Regionalista en Astorga tan sólo obtuvo 27 votos, en un municipio en el que se contabilizaron 170 nulos.

Tampoco debió de gustar en Meruelo el desnudo del candidato socialista en Meruelo, que no sólo no consiguió un escaño, sino que perdió dos votos. Pasó de 31 en 2011 a 29. Ni con John Lennon de su lado sedujeron a los vecinos de Telde, en las Palmas, el partido Roque de Gando no llegó al 1% de los votos. Algo que tampoco hizo el Obama gallego.



Un duro golpe recibió UPyD en la jornada electoral, que ni la divina providencia pudo evitar el desastre, ya que en Murcia perdieron los siete escaños que tenían.



Quién sí llega al Ayuntamiento en vilanova del camí es el Yoyás, quien será el único edil de la formación Decide. La plaza de concejal en el municipio de Malagón ha sido obtenida por el 'Ave María' del doble de David Bisbal, quien fue el último en entrar en la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Quizás atreverse a participar en la coreografía le haya pasado factura a los populares en Pineda de Mar, porque bajaron de cuatro escaños a uno.