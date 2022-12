Noche de chirigota en Cádiz, el PP ha obtenido 10 concejales, Por Cádiz sí se puede 8, el PSOE 5, Ganar Cádiz 2 y Ciudadanos 3. La mayoría absoluta está en los 14. La celebración ha provocado la cancelación del acto de Por Cádiz sí se puede.



José María González, el Kichi puede liderar un pacto de izquierdas para desalojar a una Teófila Martínez que no termina de creérselo: "Asumo mi responsabilidad de ser la alcaldesa porque así lo han querido la mayoría de los gaditanos y gaditanas"



Del velatorio del PP en Cádiz, a la fiesta de Zaragoza en Común. El run run no se dejaba notar en Santiesteve, que contento con el resultado, lamenta no haber recibido más apoyo de Podemos. El guión es parecido en Santiago, después de la fiesta, toca frotarse los ojos. A Coruña es la otra ciudad en la que las mareas han arrasado con los partidos clásicos. Son los alcaldes del cambio que ahora tienen que empezar a cocinar pactos.