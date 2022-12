Santiago Abascal, líder de Vox en clave nacional, explica las medidas de su programa electoral ante los medios de comunicación, entre las que se encuentran suprimir las autonomías y 'Canal Sur'.

Asegura que "los medios de comunicación no son los que están garantizando el derecho a la información".

Santiago Abascal, sobre las negociaciones en Andalucía: "No queremos ni cargas ni cargos, no queremos consejerías, sí introducir políticas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirma que Juan Marín no contará con el apoyo de su partido si se presenta a la investidura con el apoyo del PSOE. "Que no cuente con nosotros y que no cuente con sus votantes, porque le abandonarían en masa", explicó en rueda de prensa.