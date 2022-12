Sáenz de Santamaría ha comparado el resultado de las elecciones en Reino Unido con España. Ha dicho que "los ciudadanos han valorado las reformas, el crecimiento y la creación de empleo" y ha añadido que "las encuestas decían que no se valoraba la situación económica y el crecimiento".



Santamaría se ha referido a la victoria de Cameron después de que el CIS hiciera públicas sus encuestas, en las que vaticina la pérdida de la mayoría absoluta del PP en casi todas las comunidades y que el PSOE se sitúa muy cerca de los populares en la intención de voto para las generales.

Al pedirle su opinión por el hecho de que los sondeos no predijeran el holgado triunfo de Cameron, ha señalado que "se ha visto" la existencia de fallos de interpretación de los mismos. Ha añadido que España y el Reino Unido tienen una cierta similitud ante unos "escenarios políticos cambiantes y novedosos muy difíciles de valorar".



Sáenz de Santamaría ha recalcado que los votantes valoraron las reformas, el crecimiento y la creación de empleo de Cameron mientras que las encuestas, como ocurre en España, no lo predecían. "A lo que hay que estar es a lo que digan los ciudadanos en las urnas. Una cosa son las encuestas, que parece ser que en algunos sitios no han acertado, y otra cosa es el sentimiento de los ciudadanos, que se mide en las elecciones", ha añadido.