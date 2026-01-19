Sánchez, tras visitar la zona cero del descarrilamiento en Adamuz: "Vamos a dar con la verdad de la causa de la tragedia"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno asegura desde Córdoba estar convencido de que "el tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán esa respuesta" ante un accidente que, según el ministro Óscar Puente, es "difícil de explicar" y "muy extraño".

Averiguar las causas de una tragedia que nadie entiende cómo pudo suceder. Es el compromiso que asume el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Adamuz (Córdoba), donde un brutal accidente ferroviario en la noche de este domingo ha dejado más de una treintena de muertos y un centenar de heridos en el que ya es el mayor accidente de la historia de la Alta Velocidad en España y el cuarto episodio ferroviario más mortífero.

En una comparecencia junto al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, los ministros María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, Sánchez ha dejado claro su compromiso con los familiares de las víctimas para "dar con la verdad" del origen del accidente.

"La sociedad española se pregunta qué ha sucedido y cómo ha podido ocurrir esta tragedia", ha asegurado el presidente, ante lo que ha afirmado estar "convencido de que el tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán esa respuesta".

"Vamos a dar con la verdad y conocer el origen de la causa de esta tragedia con absoluta transparencia y claridad para ponerla en conocimiento de los ciudadanos y la opinión pública", ha añadido, insistiendo en que el Gobierno va a "estar en todo lo que se necesite y durante el tiempo que sea necesario" para que las causas de esta tragedia sin precedentes salgan a la luz.

