Sánchez felicita la Navidad a los militares desplegados en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"

Sánchez felicita la Navidad a los militares desplegados en el exterior: "Sois la mejor versión de España"

¿Qué ha dicho? A través de la red social X, el presidente del Gobierno ha agradecido a los integrantes de las Fuerzas Armadas su afán por "proteger a España" y su "labor por la paz y la seguridad internacional".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles la tradicional videoconferencia con las misiones militares desplegadas en el exterior con motivo de la celebración de la Navidad y ha reivindicado su papel como garantes de la seguridad ciudadana ante emergencias nacionales, como los grandes incendios que asolaron España el pasado verano.

El jefe del Ejecutivo ha querido transmitir a los contingentes desplegados "un mensaje de felicitación, de gratitud y profundo reconocimiento" en nombre del Gobierno. "Un año más os habéis volcado en la tarea de proteger a España y habéis contribuido con vuestra labor a la paz, a la seguridad internacional que es tan importante en nuestros días", ha ensalzado.

En lo que atañe al interior de nuestras fronteras, Sánchez ha destacado el "ejemplo de abnegación" de las Fuerzas Armadas en "situaciones muy complicadas"; en concreto, ha reseñado que fue testigo del cariño que la presencia de los militares despertaba en la ciudadanía en "momentos muy críticos" como, por ejemplo, la lucha contra los "devastadores incendios" el pasado verano.

De mismo modo, Sánchez ha expresado su agradecimiento a los "más de 20.000 militares" que han participado en misiones fuera de nuestras fronteras en el año 2025, una cifra, sostiene el jefe del Ejecutivo, que "ilustra el compromiso de nuestro país con la paz y con la seguridad internacional y con un orden multilateral basado en reglas", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado el compromiso de los 175 hombres y mujeres caídos a lo largo de 36 años de misiones en el exterior: "Los tenemos muy presentes en nuestro recuerdo y rendimos un merecido tributo a su memoria", ha subrayado Sánchez.

"Sois la mejor versión de España y el ejemplo vivo de los valores de entrega y de solidaridad que definen a nuestro país como miembro activo", ha asegurado el dirigente socialista a los militares desplegados al final de su alocución con la mira en un 2026 que "traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella". "Esa paz que vosotros contribuís día a día allí donde estéis", ha concluido Sánchez.

