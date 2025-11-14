Sánchez, ¿a la caza del voto indie? Rosalía se cuela en la bronca política tras su aparición sorpresa en la radio

El contexto El presidente del Gobierno estuvo en 'Radio 3' y allí manifestó cuánto le ha gustado el último disco de la cantante catalana. Algo que el PP no ha pasado por alto para atacarle.

Pedro Sánchez sorprendió al aparecer en 'Radio 3' para compartir su opinión sobre el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', calificándolo como "una maravilla". El presidente del Gobierno afirmó que reservó una hora en su agenda para escucharlo y anunció que recomendará una canción en su TikTok. Esta aparición generó cierta envidia entre los socialistas, como bromeó Patxi López, y provocó reacciones en la oposición. Miguel Tellado, del PP, sugirió que Sánchez podría sentirse identificado con la canción 'La Perla'. Esta intervención recuerda a otras ocasiones en las que líderes políticos han mostrado sus gustos personales, sugiriendo una estrategia de cercanía desde Moncloa.

Cambiando el traje y la corbata por una chaqueta vaquera, Pedro Sánchez también ha querido emitir su veredicto sobre el nuevo disco de Rosalía. El presidente del Gobierno apareció este jueves por sorpresa en 'Radio 3', donde aseguró que 'Lux' le ha parecido "una maravilla". "Me lo he escuchado del tirón", afirmó.

El jefe del Ejecutivo admitió en el programa radiofónico que reservó una hora en su agenda para poder escuchar el álbum y ha querido crear expectación así: "En mi TikTok este sábado voy a recomendar una de las canciones", avanzaba.

Una aparición que algo de pelusilla ha causado entre las filas socialistas -"Yo siempre que voy allí, a 'Radio Nacional', digo: 'Si yo lo que quiero es ir a Radio 3'", ha bromeado al respecto el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López-, pero sobre todo ha destapado a otro fan de la cantante catalana dentro de la oposición, Miguel Tellado.

Y es que el secretario general del PP ha recomendado a Sánchez que repare en una canción en concreto del disco de Rosalía, 'La Perla'. "Quizá se pueda sentir retratado en ella", deslizaba el dirigente 'popular', cuyo partido después ha compartido en redes sociales un mensaje dedicándole algunos de los dardos de la letra de la canción al líder socialista, como "ladrón de paz", "si siempre mientes más que hablas" o "el rey de la 13 14".

Lo cierto es que no es la primera vez que vemos a un presidente del Gobierno participar en programas de entretenimiento afines a sus gustos. El expresidente José María Aznar ya confesó en su momento su debilidad por la poesía y Mariano Rajoy nunca ocultó que siempre fue más de fútbol.

Pero la última vez que vimos a Sánchez hablar de música para un público joven fue en plena campaña electoral de 2023, cuando se plantó en el podcast 'La Pija y la Quinqui'. Ya allí dejó claro que le gustaba la música de Rosalía. Ahora, esta intervención radiofónica, sumada a su repentino interés por estar en TikTok, hace pensar que Moncloa perfila ya una nueva 'operación cercanía'.

