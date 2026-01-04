Sánchez, en una carta a la militancia : "Condenamos con rotundidad la violación de la legalidad internacional en Venezuela"

¿Qué ha dicho? El jefe del Ejecutivo, en referencia a los bombardeos estadounidenses en territorio venezolano, ha recordado "cuán importante es contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la militancia socialista calificando el inicio de 2026 como "agridulce" debido a las tragedias e incertidumbres actuales. Criticó a la derecha y a la coalición PP-Vox por atacar al Gobierno, incluso rebasando los límites de la verdad y la democracia. Condenó la violación de la legalidad internacional en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos y destacó la importancia de un Gobierno que defienda el derecho internacional. Sánchez instó a los progresistas a seguir avanzando con convicción, resaltando los logros económicos y sociales de su mandato, y reafirmó su compromiso de no renunciar a sus valores y objetivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado el año a la militancia a través de una carta en la que ha calificado el comienzo de 2026 como "agridulce" en unos días "cargados de tragedias e incertidumbre". Así, el jefe del Ejecutivo ha criticado a la derecha y la coalición PP -VOX, quienes "seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan" y asegurado que condena "la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela".

"Comenzamos este nuevo año con esa mezcla agridulce de todos los eneros. Con la gente cargada de ilusión y propósitos de futuro, y los periódicos cargados de tragedias e incertidumbre. Desde hace tiempo, el mundo y particularmente occidente parecen empeñados en devolvernos a aquel pasado terrible del que nos costó casi un siglo salir. Parecen querer persuadirnos de que la era de la paz y el progreso ya ha pasado, y de que ahora es el momento del retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional", ha exaltado.

Sánchez asegura que en España "algunos progresistas se han entregado a la nostalgia y la derrota": "Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda solo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla".

De esta manera, ha hecho un llamamiento a los progresistas afirmando que su "mayor deber" es "hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando". En referencia a la coalición PP-Vox, dice que atacarán al Gobierno con todo lo que tengan aunque así rebasen los límites de la verdad y la democracia.

"Sabemos que la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar, a la militarización y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, al fin de la paz y la implantación de la ley del más fuerte", ha añadido.

Venezuela, Ucrania y Palestina

Como no podía ser de otra forma y tras los últimos acontecimientos, el líder socialista ha hecho mención al ataque en Venezuela perpetrado por Estados Unidos y su líder, Donald Trump. Este sábado, la ciudad de Caracas sufría bombardeos en una noche que se saldó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, quienes ya se encuentran en Nueva York a la espera de ser juzgados por delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

"La reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto que condenamos con rotundidad, así como el sufrimiento de los pueblos de Ucrania y Palestina, nos recuerdan cuán importante es contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos", ha esgrimado.

Es por ello que "pese a la dificultad del momento", indica que se mantendrán firmes en sus convicciones y que afrontarán el 2026 "cargados de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre": "No vamos a cejar en el empeño. Seguiremos adelante".

"No renunciaremos a lo que somos"

En esta misma carta, Sánchez también ha alardeado de sus resultados en los útimos siete años": "Hemos cosechado los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de la historia democrática de España". Aún así, confiesa saber que "no es suficiente": "Aún hay muchos empleos por crear, muchos salarios por subir, muchas desigualdades e injusticias por corregir".

Sin embargo, ha exaltado que es el momento "de luchar por el progreso", por lo que ha pedido a la militancia "convicción y cabeza alta, valentía y determinación para seguir avanzando con un Gobierno progresista cuya acción le sienta bien a España".

"Ahora, más que nunca en todos estos años, es momento de mostrar compromiso y coraje. No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima. No renunciaremos a ser un referente de esperanza para todos los europeos progresistas. Pero, sobre todo, no renunciaremos a nuestras ideas, a nuestros valores, por más que estén siendo atacados por una derecha que blanquea e imita las técnicas de los ultras. No renunciaremos a lo que somos", ha sentenciado.

