Sánchez carga contra la derecha desde Malta y dice que viven en un Black Friday perpetuo: "Ponen a la venta la democracia"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha intervenido en el Consejo Internacional Socialista donde no ha dudado en señalar a los partidos de la derecha tradicional por comprar el discurso de la ultraderecha. "Han abandonado sus valores y van a acabar perdiendo los votos", sentencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a la derecha tradicional por adoptar el discurso de la extrema derecha, afirmando que han vendido sus principios y la democracia. Durante el Consejo Internacional Socialista en Malta, Sánchez señaló que las diferencias políticas se han desdibujado, convirtiendo a la derecha en un clon de las posturas más reaccionarias. Aseguró que donde gobiernan los socialistas, las sociedades son más fuertes y criticó las políticas conservadoras como perjudiciales para la prosperidad. Subrayó que solo la socialdemocracia ofrece respuestas efectivas y confía en que la esperanza pronto se materializará en una realidad tangible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cargar contra la derecha tradicional en una semana clave por los escándalos de corrupción que rodean al Ejecutivo y un día antes de la manifestación convocada por el PP en Madrid en contra de su Gobierno. Desde Malta, donde se está celebrando el Consejo Internacional Socialista del que Sánchez es presidente, el líder del PSOEha acusado a la derecha tradicional de comprar el discurso de la extrema derecha y no ha dudado en aseverar que viven en una Black Friday permanente, algo que utilizan como método político. "Liquidan los principios, las convicciones y ponen a la venta la democracia", ha espetado.

Sánchez ha asegurado que en los últimos tiempos, lo que antes fueron diferencias entre partido por una línea política, ahora se ha convertido en un clon de la derecha más reaccionaria. "De manera ingenua creen que pueden controlar a la extrema derecha. La derecha los ha llevado a los gobiernos y los ha normalizado y ellos son los que han acabado siendo absorbidos", ha sentenciado.

Así, ha hecho hincapié en que "allá donde gobiernan los socialistas las sociedades son más fuertes" y ha hecho referencia a algunas de las políticas conservadoras como un mal ejemplo de prosperidad. "La crisis de la última década ha demostrado que los mercados no regulados no protegen a las personas, que la austeridad no construye futuro, solo la socialdemocracia tiene respuestas que funcionan para la gente real", ha señalado.

Sánchez ha recordado que "la historia no está escrita" y que "pertenece a la gente". "Nuestra visión es más importante que nunca en un momento donde vemos reducidos muchos principios", ha afirmado, para añadir que "más pronto que tarde la esperanza será una realidad". Así, ha insistido en que "la extrema derecha no necesita gobernar, solo se sientan para ver cómo el conservador vende lo que hemos construidos pieza a pieza".

Sánchez ha intervenido en el cónclave socialista después de que este viernes se celebrara una primera jornada a puerta cerrada de las delegaciones de partidos socialistas de todos los continentes, seguida por una cena entre los líderes.

