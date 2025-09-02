Sánchez asistirá este jueves a la reunión de líderes europeos con Zelenski en París

Los detalles El objetivo de la reunión, han explicado desde Moncloa, será para "hacer un balance de los progresos de los debates sobre las garantías de seguridad para Ucrania" y abordar la "estrategia colectiva de presión" sobre Rusia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este jueves en un encuentro en París con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los principales líderes políticos de Francia, Reino Unido y Alemania, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Según ha explicado uno de los principales asesores de Zelenski, Mijailo Podoliak, la reunión servirá concretamente "para hablar de unas garantías de seguridad para Europa en todo su flanco este". Esta cita está enmarcada dentro de la conocida como Coalición de Voluntarios, con una treintena de países aliados de Kiev.

Sánchez ya participó en una reunión virtual de esta coalición de países el pasado 13 de agosto, dos días antes de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia que se celebró entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin.