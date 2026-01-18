Ahora

"Tenemos una solución"

Sánchez asegura que el nuevo modelo de financiación es "un acuerdo extraordinario": "Ninguna CCAA va a decir que no"

¿Qué ha dicho? Pese a la oposición inicial, el presidente del Gobierno considera que todas las comunidades autonómicas acabarán aceptando el acuerdo de financiación autonómica que pactó con ERC porque "nadie va a recibir menos de lo que ya recibe".

"Un acuerdo extraordinario". Así ha calificado Pedro Sánchez el nuevo modelo de financiación autonómica que pactó con Esquerra Republicana. Ese que el resto de presidentes autonómicos, especialmente los 'populares', han rechazado rotundamente porque aseguran que fomenta la "desigualdad" entre comunidades autónomas.

No obstante, así no lo ve el presidente del Gobierno. En una entrevista con 'La Vanguardia', Sánchez ha señalado que "por fin tenemos una solución": "No hay mejor manera de unir una sociedad que fortaleciendo los servicios públicos".

"Ese acuerdo los fortalece, puesto que aporta 21.000 millones de euros más a las comunidades autónomas para reforzarlos. Plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y dumping fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid. Es un acuerdo entre fuerzas progresistas", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que desde el Gobierno van a "sudar la camiseta" para que este modelo "se pueda aprobar este año 2026". Eso sí, ha pedido "responsabilidad" a todas las fuerzas políticas.

Pero tal es la convicción de Sánchez que este es el modelo de financiación correcto que ha pronosticado que "ninguna comunidad autónoma va a decir que no": "¿Saben por qué? Porque nadie va a recibir menos de lo que ya recibe. Mejoramos el sistema de financiación para fortalecer los servicios públicos, no para efectuar regalos fiscales".

Unas declaraciones que han llegado precisamente el mismo día en el que Alberto Núñez Feijóo ha reunido a sus barones en Zaragoza para discutir cuál será la respuesta 'popular' a este modelo de financiación que aseguran que "nadie apoya".

