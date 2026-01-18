Sánchez afirma que una invasión estadounidense de Groenlandia legitimaría el ataque de Rusia a Ucrania: "Haría a Putin el hombre más feliz del mundo"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha asegurado que el presidente ruso sería "doblemente feliz" porque en ese escenario de una invasión de EEUU también supondría "la carta de defunción de la OTAN".

Donald Trump lleva semanas jugando con la idea de una anexión de Groenlandia, incluida una posible invasión militar que supondría atacar a un país aliado y miembro de la OTAN como lo es Dinamarca. Por ello, Pedro Sánchez ha asegurado que Europa "debe avanzar en su proceso de integración y dotarse de una defensa realmente común", destacando que hay que "tomarse en serio" las afirmaciones del inquilino de la Casa Blanca.

En una entrevista en 'La Vanguardia', el presidente del Gobierno ha explicado "que política interior y política exterior están más unidas que nunca". Y, concretamente, el socialista ha apuntado que una invasión estadounidense de la isla más grande del mundo "haría a Vladimir Putin el hombre más feliz del mundo": "Porque vería legitimado su intento de invasión de Ucrania".

Además, en ese supuesto ha comentado que el presidente ruso estaría "doblemente feliz" porque esa invasión supondría también "la carta de defunción de la OTAN". Ante ello, Sánchez tiene una solución: "Si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN".

Mientras tanto, el líder del Ejecutivo insiste que "Europa debe avanzar en su proceso de integración y dotarse de una defensa realmente común": "Para ello no necesitamos el acuerdo unánime de los 27 estados miembros. Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas, con una industria de la defensa realmente europea y podemos construir puentes con otros países del mundo que también viven con mucha preocupación lo que está sucediendo".

Una afirmación que realizada porque considera que "hay que tomarse en serio" ese escenario de una posible intervención militar estadounidense viendo las declaraciones que se realizan desde la Administración Trump.

"Si estamos ante una posible anexión unilateral de Groenlandia que legitimaría la invasión rusa de Ucrania y supondría el debilitamiento o la defunción de la OTAN, lo que Europa debe hacer es caminar más rápido. España lo está haciendo", ha añadido. Eso sí, Sánchez ha insistido en que "no hay una decisión tomada" para enviar tropas a la isla ártica, aunque reconoce que hay conversaciones con el resto de países europeos y concretamente también con Dinamarca. Igualmente ha destacado que será una conversación que también mantendrá con Alberto Núñez Feijóo en la reunión que ambos mantendrán este lunes y también con los otros grupos parlamentarios".

Por otro lado, Sánchez ha recordado que el 5% que Trump exigía en gasto en defensa es "inaceptable" para España y ha destacado que "Dinamarca sí ha asumido 5%". "¿En qué situación se halla hoy Dinamarca? Hostigada por Estados Unidos", ha apostillado..

En cuanto a la relación con Estados Unidos en este momento, el presidente del Gobierno ha aseverado que la "crítica será siempre constructiva": "No hemos bloqueado ningún acuerdo en la OTAN y no hemos rechazado compromisos".

