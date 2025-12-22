Sánchez afirma que el Gobierno afronta su nueva etapa con "energía" y las "pilas cargadas"

Los detalles El presidente del Gobierno ha realizado este lunes una declaración institucional para informar sobre los cambios en el Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría como ministra portavoz y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes para concurrir a las elecciones autonómicas en Aragón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado cambios en su Ejecutivo, destacando la incorporación de Milagros Tolón como ministra de Educación y Elma Saiz como nueva portavoz. Sánchez ha expresado que el Gobierno afronta la segunda mitad de la legislatura con "energías renovadas" y "las pilas cargadas", dispuesto a "pelear" por sus iniciativas con "diálogo" y "humildad". Ha elogiado el trabajo de Pilar Alegría, quien lideró un gran esfuerzo inversor en educación, y le deseó éxito en su candidatura para presidir Aragón. Tolón, exalcaldesa de Toledo, continuará el legado educativo, mientras Saiz asume la portavocía.

En su declaración institucional desde Moncloa para anunciar los cambios en el Ejecutivo tras la marcha de Pilar Alegría, Sánchez ha remarcado que el Gobierno está además dispuesto a "pelear" para lograr sacar adelante sus iniciativas, y a hacerlo "con voluntad de diálogo" y con "humildad". "Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea", ha aseverado el presidente.

Sánchez ha hecho hincapié en que Pilar Alegría "ha hecho grandes cosas al frente del ministerio, ha liderado el mayor esfuerzo inversor en décadas en materia educativo, con dotaciones récords en becas, dignificación de las condiciones de las y los docentes". De esta manera, Sánchez ha alabado la "hoja de servicios sobresaliente" de la ministra antes de dar el salto como candidata a presidir Aragón. "Le deseo todo lo mejor en su tierra", ha indicado.

Así, ha anunciado que "este legado tendrá continuidad en la mujer que asume la cartera Milagros Tolón", quien es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Magisterio y fue la primera mujer alcaldesa de Toledo. Por su parte, la portavocía la asumirá la ministra Elma Saiz, quien forma parte del Gobierno desde 2023. "Es una gran ministra", ha indicado Sánchez. De esta manera, Saiz asume una "nueva responsabilidad para ser voz en esta segunda mitad de la legislatura".