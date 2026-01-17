¿Sabrán llegar a acuerdos? Las casi nulas expectativas del encuentro entre Sánchez y Feijóo 10 meses después de su última reunión

El contexto En cuatro años y tras cinco cara a cara, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición tan solo han acordado la retirada del término 'disminuido' de la Constitución. Ahora se volverán a reunir este lunes.

Diez meses han pasado desde el último encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Entre los que mandan en los dos partidos políticos mayoritarios en España. Tiempo ha pasado, tiempo en el que la tensión entre PSOE y PP no solo no ha cesado sino que ha ido en aumento. Porque la duda ya no es si querrán o si podrán llegar a un acuerdo. La duda es si sabrán llegar a un acuerdo.

Porque los ataques han sido constantes. Porque desde ese día, desde el que fue su quinto encuentro bilateral desde que Feijóo preside el PP, todo sigue igual. "El encuentro ha respondido a las expectativas. Se podía esperar muy poco y hemos conseguido muy poco", dijo el líder del PP tras dicho cara a cara que, como los demás, acabó en nada.

Así ha sido, así está siendo, la relación entre PSOE y PP en casi cuatro años. En unos años en los que lo único en lo que han sido capaces de pactar ha sido la retirada del término 'disminuido' de la Constitución.

Las expectativas para el encuentro, para este sexto encuentro, son prácticamente nulas. Porque llega en un momento de tensión máxima y porque el PP ha cerrado prácticamente la puerta a alcanzar cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno en materia de defensa.

Ambos se han dedicado todo tipo de ataques. Desde el "presidente zombie" de Feijóo a Sánchez al "usted es un colosal engaño" del presidente al 'popular' haciendo referencia a las criptomonedas de Milei. El líder de la formación de Génova llegó incluso a preguntar al socialista "en qué prostíbulos vivió". "Menuda talla política. Menuda falta de humanidad", dijo Sánchez.

Así están las cosas. Así es la relación entre ambos partidos en un momento clave a nivel de política exterior, con un Sánchez que va a pedir a Feijóo su apoyo para el envío de tropas a Ucrania ante un hipotético escenario de alto el fuego.

"Si creen que van a tener el apoyo del PP sin datos que se olviden", afirmó un Feijóo que expresó que su formación está con Ucrania pero no con un Gobierno "tramposo y mentiroso".

Y para el envío de tropas necesitan del aval del Congreso. Necesitan de algo que, por lo que parece, no van a obtener del Partido Popular.

