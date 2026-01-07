"Sabes que te quiero": los mensajes de Sánchez a Ábalos días antes de la detención de Koldo

Los detalles El 26 de enero de 2024, Sánchez trató de convencer a Ábalos de que apoyase a Diana Morant en las primarias del PSPV. El presidente aseguraba que Alejandro Soler, el candidato respaldado por el exministro, "especulaba" con la caída del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su decepción a José Luis Ábalos por no apoyar a Diana Morant para liderar el PSPV, en favor de Alejandro Soler, un crítico de Ferraz. En mensajes revelados por 'Vozpópuli', Sánchez mostró su preocupación por la estrategia de Ábalos, quien justificó su decisión afirmando que había perdido influencia tras dejar el Gobierno. Ábalos aseguró que Ferraz conocía su postura, y Sánchez, aunque expresó su amistad hacia Ábalos, insistió en la necesidad de unidad política. La conversación ocurrió poco antes de la detención de Koldo García, vinculada al caso que llevó a Ábalos a prisión.

"Sabes que te quiero como un amigo". Con esas palabras se dirigió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos para mostrarle su decepción por la decisión del exministro de Transportes de no apoyar la candidatura de la ministra Diana Morant para liderar el PSPV. En unos mensajes publicados por 'Vozpópuli' que se produjeron el 26 de enero de 2024, el líder socialista y el que ya había dejado de ser su número tres discutieron a cuenta de la estrategia de Sánchez de impulsar candidaturas para las elecciones autonómicas lideradas por miembros de su propio Gabinete.

Esos WhatsApps tuvieron lugar 26 días antes de la detención de Koldo García, que hizo estallar el denominado caso Koldo, por el que hoy Ábalos está en prisión provisional junto a su exasesor en la cárcel de Soto del Real.

En la conversación, iniciada por el presidente del Gobierno, este le reprochaba a Ábalos su apoyo en las primarias para ser líder de los socialistas valencianos a Alejandro Soler, el candidato más crítico con Ferraz. "Hola, José Luis, no sabía que ibas a apoyar a Alejandro Soler. Un saludo", escribió Sánchez a las 19:52 horas de aquel 26 de enero de 2024.

Diez minutos más tarde, Ábalos respondió tratando de quitarle hierro al asunto. Para ello, aseguró que, con su salida del Gobierno y de la dirección del PSOE, había perdido toda la capacidad de influir en los militantes: "Me queda poco con qué ayudar y la gente se ha repartido".

Además, también en su primera respuesta, el exministro dejó claro que Ferraz estaba al tanto de su decisión de apoyar a Soler, ya que informó de ello a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista: "De todo lo que puedo informar y opinar siempre le di cuenta a Santos".

"Ya me ha comentado", respondió Sánchez, dejando claro que había sido el propio Cerdán el encargado de hacerle llegar la noticia de la decisión de Ábalos. Un movimiento que el líder del PSOE consideró "un error". "Así como especular, como eseprecula (sic) a quien apoyas, que no duraré hasta el 2027", añadió Sánchez, dejando patente su sospecha de que Soler estaba tratando de adelantar la caída del Gobierno.

Esas palabras de Sánchez no convencieron a Ábalos, que trató de hacer ver al presidente que su decisión de apoyar la candidatura autonómica de Soler nada tenía que ver con un despecho por su abrupta salida del Gobierno y de la Ejecutiva del PSOE, mostrando además que no compartía la visión de Sánchez sobre Soler: "No me consta que Alejandro haya dicho eso. Y él siempre ha estado dispuesto a apoyar a Diana en las elecciones autonómicas". A esto, el líder socialista respondió con un escueto "en fin, no mareemos".

"Sabes que te quiero como un amigo"

Asimismo, Ábalos le trasladó a Sánchez que tenía pendiente una conversación con Cerdán para tratar de limar sus diferencias: "Santos me ha dicho que me llamará mañana, que hoy no puede hablar". "Vamos a ver en qué se puede ayudar", añadió el exsecretario de Organización, tratando de mostrar su intención de colaborar con Moncloa.

"Es lo mejor, José Luis, sabes que te quiero como un amigo. Pero más allá de eso, en lo político debemos estar unidos. En fin, ya hablamos", zanjó Sánchez, apelando a la relación personal para intentan persuadir a Ábalos de brindar su apoyo a Diana Morant y, por ende, de respaldar la estrategia del propio presidente del Gobierno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.