Rufián critica las medidas de vivienda anunciadas por Sánchez y advierte: "O se legisla para que no se especule o la izquierda se va al carajo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

¿Qué están diciendo El portavoz de Esquerra afirma que si sale la iniciativa, la gente que no tiene casa sentirá que el gobierno les "ha fallado" y "votará odio".

Al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, no le ha gustado la propuesta del Gobierno para dar incentivos fiscales a los propietarios que no suban el precio del alquiler. Considera que, de llevarse a cabo, el Gobierno habrá "fallado" a la gente y la izquierda "se irá al carajo para lustros".

Rufián se ha pronunciado así después de que Pedro Sánchez haya planteado este lunes un real decreto que incluye medidas para regular los alquileres de temporada y frenar los abusos en el alquiler por habitaciones. Entre las iniciativas, ha destacado la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas.

Se trata de un proyecto que rechazan Sumar y Bildu, y que también ha criticado el portavoz de Esquerra en el Congreso. "¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de 0 impuestos por tener casas? Pues que este gobierno le ha fallado y que a la próxima en lugar de votar esperanza votará odio", ha opinado en una publicación en X.

Rufián ha advertido que, "o se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros" y ha reclamado "una familia, una casa".

En este sentido, el portavoz de ERC lleva meses pidiendo medidas para abordar este tema y avisando al propio Sánchez de que el "drama de la vivienda" puede acabar con su legislatura. "La política de vivienda de cualquier país decente debería ser: una familia, una casa", avisó en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

