Rubalcaba analiza con los barones territoriales la posibilidad de un Congreso abierto

Fuentes de la Ejecutiva del PSOE dicen que el debate planteado por Madina es relevante y pertinente. Por ello, Rubalcaba ha empezado a preguntar a los secretarios generales de la Federaciones sobre sus preferencias, sobre si están de acuerdo con que voten todos los militantes. El camino hacia el cambio del PSOE no será un camino de rosas, socialistas de la vieja guardia se han pronunciado abiertamente en contra de la propuesta de Madina.



Madina ha tenido la atención de todos los periodistas en el Congreso de los Diputados. Ha anunciado que se podría presentar a secretario general del PSOE pero con condiciones, sólo lo valorará "si la elección de la secretaría general se hace por voto directo en el Cogreso Extraordinario". Es decir, quiere cambiar las reglas del juego.



Ahora, en un Congreso sólo eligen al secretario los delegados. En el´último votaron 972, pero si la propuesta de Madina se lleva a cabo, los votos se multiplicarían hasta los 200.000, uno por militante.



Para algunos como Pedro Sánchez, la propuesta suena bien: "me gusta y espero que sean los militantes quienes protagonicen el cambio", ha dicho.

No obstante, la vieja guardia del partido se resiste. En palabras de Felipe González, "lo que se oye parece indicar que tiene menos derecho el que está afiliado que el que no". En esta línea, Bono ha dicho que "no se trata de un pase de modelo y debe valorarse mucho quien puede llevar a la formación a la victoria".



Mientras, todos miran a Susana Díaz, empieza a sonar en las quinielas como secretaria general, pero ella no se moja y destaca que el PSOE de Andalucía y la Junta no pueden "distaerse con cuestiones orgánica". Su palabra será importante, maneja la federación andaluza, la que ahora tiene más militantes.