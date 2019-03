Roca dice que en Constitución no hay nada que impida una consulta en Cataluña

Miquel Roca Junyent, que ha comparecido ante la Comisión de Estudio del Parlament sobre el Derecho a Decidir, ha empezado por reconocer que él sigue sintiéndose satisfecho por haber participado en la redacción de la Constitución, aunque "otra cosa distinta es ver lo que después se ha hecho con ella y cómo se ha interpretado".

Según este exdirigente de CiU, cuando desde el Estado se le niega ahora a Cataluña su soberanía para decidir su futuro "se olvida que en la Constitución se le reconoce de forma clara y explícita como nacionalidad, lo que conlleva la pre-existencia del hecho nacional catalán, es decir, este hecho no se crea sino que se reconoce su preexistencia".

"La Generalitat -ha apuntado- no nace ni se crea con esta Constitución, porque ya existía desde hacía mucho años, lo que se hizo es restaurarla tras el período de dictadura", y ha añadido que el reconocimiento del hecho nacional catalán "sirvió de marco durante bastantes años para que la Generalitat tuviera un amplio techo competencial".

Según este mismo ponente constitucional, "la interpretación flexible" de la Constitución para reconocer el hecho nacional catalán "tuvo un final, que fue la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)" que dejó en vía muerta el nuevo Estatuto de Autonomía. "Esto -ha añadido- supuso una ruptura grave del modelo autonómico y conlleva que éste haya quedado agotado, lo cual no lo digo con satisfacción sino con pena".

En su opinión, "no se puede dejar de escuchar lo que dice el pueblo, en este caso el catalán, y no hay ni un solo artículo del texto constitucional que pueda poner en cuestión un principio fundamental, que es que la democracia descansa sobre la obligación de escuchar a los ciudadanos".

Después de recordar que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, "dijo en una ocasión con motivo de una huelga" y cuando el PP aún estaba en la oposición que "la verdad está en la calle", ha indicado que una consulta de autodeterminación "será constitucional si hay voluntad política de que lo sea".

Según el exdirigente de CiU, "el mejor reconocimiento de una mayoría silenciosa es darle voz a los ciudadanos en una consulta con voto secreto", y ha querido dejar claro que "cuando en la Constitución se prevén dos tipos de referendos vinculantes, el de la misma aprobación constitucional y el de aprobación o reforma de los estatutos de las nacionalidades históricas, se está haciendo una cierta cesión de soberanía a estas últimas".

En consecuencia, ha añadido, "no se puede afirmar que la Constitución niega al pueblo catalán el derecho a ser consultado sobre una cuestión de trascendencia". Sobre si la constitución federal de Alemania puede ser un buen modelo que imitar para España, ha recordado que "esta constitución no la hizo el pueblo alemán, fue hecha con los tanques americanos en la calle, no me vale como ejemplo".

Roca, que ha dicho que él cree más en las reformas que en las rupturas, ha cargado contra el hecho de que el TC haya admitido a trámite un recurso contra la declaración política del Parlament en la que proclama la soberanía del pueblo de Cataluña. "Una declaración política no es recurrible, no es ninguna ley ni normativa, y no puede ser que el TC asuma el papel de censor, esto yo no lo acepto, pueden decir que no les gusta una declaración pero no censurarla", ha señalado.